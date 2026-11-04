به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه همزمان با ۱۳ آبان، روز استکبارستیزی، با حضور معاون استاندار، جانشین فرمانده سپاه انصارالرضا(ع)، فرماندار بیرجند و تعدادی از مسئولان، زنگ استکبارستیزی در دبیرستان دخترانه نرجس بیرجند نواخته شد.

حسین شرافتی‌راد در این مراسم اظهار کرد: زنگ استکبارستیزی، زنگ بیداری، حمایت از نیروهای مسلح، اعلام تنفر از دشمن و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری است.

وی با بیان اینکه نیروهای آمریکا از کیلومترها دورتر در منطقه غرب آسیا حضور پیدا کرده‌اند، تصریح کرد: با اقتدار این ملت که نتیجه حضور ۲۵۰ شب در میدان‌های شهرهاست و همچنین اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، دشمن باید بداند که در این منطقه جایی ندارد و باید از منطقه خلیج فارس خارج شود.

شرافتی‌راد خطاب به دانش‌آموزان این دبیرستان گفت: شما آینده‌سازان این کشور هستید و باید حواستان جمع باشد تا گرفتار فتنه‌های دشمن نشوید.

معاون استاندار خراسان جنوبی همچنین تأکید کرد: از آنجایی که شما آینده‌سازان این کشور هستید، باید با تلاش و کوشش و تحصیل علم و دانش، مدیرانی جهادی و انقلابی برای ایران اسلامی باشید.

همچنین در این آموزشگاه، علاوه بر اجرای برنامه‌های متنوع، نمایشگاهی از دست‌ساخته‌های دانش‌آموزان و نمایشگاهی با موضوع استکبارستیزی برپا شده بود.