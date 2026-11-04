به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی با هدف تسهیل انجام تکالیف مالیاتی صاحبان مشاغل و حمایت از فعالان اقتصادی، شرایط استفاده از ظرفیت‌های قانونی تبصره ماده ۱۰۰ را فراهم کرده است.

وی افزود: بر اساس ضوابط تعیین‌شده، صاحبان مشاغل حقیقی اعم از انفرادی و مشارکتی که مجموع فروش و درآمد خدمات آنها در سال ۱۴۰۴ کمتر از ۷۲ میلیارد تومان باشد، می‌توانند از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به اینکه بخش عمده صاحبان مشاغل استان مشمول این تسهیلات هستند، بیان کرد: برآوردها نشان می‌دهد تنها درصد محدودی از فعالان اقتصادی استان فروش سالانه بالاتر از سقف تعیین‌شده دارند.

اختیاری بودن پذیرش مالیات مقطوع

فعله‌گری با تأکید بر اختیاری بودن استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ عنوان کرد: مالیات مقطوع بر اساس اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی و داده‌های در اختیار سازمان محاسبه و به مودی اعلام می‌شود، اما پذیرش این مبلغ کاملاً اختیاری است.

وی ادامه داد: مودی می‌تواند پس از بررسی مبلغ تعیین‌شده، آن را بپذیرد یا در صورت مغایرت با میزان واقعی درآمد و شرایط فعالیت اقتصادی خود، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام کند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان تصریح کرد: چنانچه مودی نسبت به اطلاعات و مبلغ مالیات تعیین‌شده اعتراض یا ابهامی داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به ادارات مالیاتی و ارائه مستندات لازم، درخواست بررسی و اصلاح مبلغ را مطرح کند.

۸۳ درصد مودیان در گروه مالیات صفر

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به آمارهای مالیاتی اعلام‌شده و بارگذاری ۳۰۶ هزار فرم ثبت نامی گفت: بر اساس اطلاعات بارگذاری‌شده، ۲۵۳ هزار نفر معادل ۸۳ درصد مالیات آنها صفر است، حدود ۱۹ هزار و ۷۰۰ نفر معادل ۶.۵ درصد مودیان، مالیات کمتر از ۱۰ میلیون تومان دارند و بخش قابل توجهی نیز در گروه‌های مالیاتی با مبالغ پایین قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به سایر گروه‌های مالیاتی عنوان کرد: ۶.۵ درصد مودیان مالیات آنها زیر ده میلیون تومان، ۱.۷ درصد مودیان بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان، ۱.۷ بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، ۱.۵ بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون هستند و مابقی آنها مالیات آنها تا ۳۰۰ میلیون تومان است

مهلت استفاده از تسهیلات تا ۱۵ آبان

فعله‌گری با اشاره به زمان‌بندی اجرای این طرح گفت: بارگذاری فرم‌های مربوط به تبصره ماده ۱۰۰ به‌صورت تدریجی از ابتدای آبان‌ماه آغاز شده و مودیان تا پانزدهم آبان‌ماه فرصت دارند برای مشاهده و تعیین تکلیف مالیات خود اقدام کنند.

وی با اشاره به آمارهای مربوط به عملکرد مالیاتی اظهار کرد: اطلاعات بارگذاری‌شده در سامانه نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مودیان مشمول، مالیات صفر یا مبالغ پایینی دارند و این موضوع بیانگر تأثیر اطلاعات و داده‌های واقعی در محاسبه مالیات است.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به شرایط پرداخت مالیات مقطوع خاطرنشان کرد: مودیان متناسب با شرایط و ضوابط اعلام‌شده می‌توانند مالیات تعیین‌شده را به‌صورت اقساطی و در قالب پنج تا هشت قسط از طریق سامانه مالیاتی پرداخت کنند.

فعله‌گری بر ضرورت توجه مودیان به پیامک‌های رسمی سازمان امور مالیاتی تأکید کرد و گفت: صاحبان مشاغل باید برای اطلاع از میزان مالیات و بهره‌مندی از تسهیلات قانونی، صرفاً از طریق درگاه‌ها و سامانه‌های رسمی سازمان اقدام کنند و مراقب پیام‌ها و درخواست‌های جعلی و سوءاستفاده‌های احتمالی باشند.

وی به وجود سامانه سوت‌زنی اشاره کرد و یادآور شد: این سامانه برای شناسایی فرار مالیاتی است که اطلاعات فرد متخلف و گیرنده وجه درج می‌شود.