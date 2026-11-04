به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، پل آنکا، دیوید فاستر، اندی گارسیا، دیوید ممت و باربارا مندرل افتخار معتبر کسب جوایز مرکز کندی در چهل و نهمین مراسم اهدای جوایز را دریافت خواهند کرد.

معرفی برندگان امسال در اوج تنش با ترامپ‌ به طرز شگفت‌آوری دیر انجام شد، زیرا برندگان معمولاً بین ماه‌های ژوئیه و سپتامبر معرفی می‌شوند. مراسم امسال نیز در حالی برگزار خواهد شد که جنجال‌های سیاسی این موسسه را که از نظر تاریخی از مسائل حزبی اجتناب کرده، احاطه کرده است.

پس از آنکه ترامپ خود را به عنوان رئیس مرکز انتصاب کرد، هیئت مدیره مورد نظر خود را نیز انتخاب کرد و این هیئت مدیره در دسامبر ۲۰۲۵ به افزودن نام ترامپ به این مرکز رأی داد که باعث خشم گسترده شد. اما هنگامی که یک قاضی فدرال در ماه مه حکم داد که فقط کنگره می‌تواند نام ساختمان را تغییر دهد، نام ترامپ در ماه ژوئن حذف شد.

در ماه سپتامبر قاضی تلاش دیگری را که برای قرار دادن نام رئیس جمهور بر روی ساختمان شده بود، مانع شد و در برابر این رأی، هیئت مدیره مرکز کندی با استناد به فرسودگی ساختاری، به تعطیلی مرکز رأی داد. ترامپ گفته است که بازسازی‌ها آغاز نخواهد شد مگر اینکه دادگاه عالی اجازه بازگشت نام او را بدهد و هشدار داده که در غیر این صورت کل عمارت ممکن است، تخریب شود.

وزارت دادگستری ترامپ از رئیس جمهور حمایت کرده و استدلال کرده است که این مرکز بدون نام ترامپ با فروپاشی مالی و فیزیکی مواجه است.

ترامپ خودش میزبان مراسم اهدای جوایز ۲۰۲۵ بود که با کاهش شدید بینندگان مواجه شد و از سیلوستر استالونه، گلوریا گینور، جورج استریت، کیس و مایکل کرافورد تقدیر کرد.

شبکه CBS از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۷۸ هر سال این رویداد را پخش می‌کرد، اما حق پخش این شبکه در سال ۲۰۲۵ منقضی شد.

ترامپ در مورد برندگان امسال بیانیه‌ای هم داد و گفت ما مفتخریم که سنتی را که تقریباً ۵۰ سال است مرکز را تعریف کرده است، ادامه دهیم.

دیوید ممت نمایشنامه‌نویس، فیلمنامه‌نویس، کارگردان و نویسنده برنده جایزه پولیتزر و خالق آثاری چون «گلن‌گری گلن راس» و «اولئانا» است. گارسیا بازیگری نامزد اسکار است که از جمله آثارش می‌توان به «پدرخوانده: قسمت سوم» و «یازده یار اوشن» اشاره کرد. آنکا خواننده و ترانه‌سرای افسانه‌ای «دایانا» و «راه من» و فاستر آهنگسازی است که ۱۶ بار برنده جایزه گرمی شده و به آغاز حرفه سلین دیون و مایکل بوبله کمک کرده است. مندرل خواننده موسیقی کانتری است.

از جمله افرادی که پیش از این از سوی مرکز کندی تجلیل شده‌اند، می‌توان به آرتا فرانکلین، پل مک‌کارتنی، مریل استریپ، استیون اسپیلبرگ، بروس اسپرینگستین، دالی پارتون، لد زپلین و سیدنی پوآتیه اشاره کرد.

مراسم امسال مرکز کندی ۷ دسامبر (۱۶ آذر) در سالن کپیتال وان آرنا برگزار می‌شود.