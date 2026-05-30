حکم قاضی موجب خشم ترامپ شد؛ ضرورت حذف وی از نام «مرکز کندی»!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو.اس.ای تودی، به حکم یک قاضی فدرال، «مرکز کندی» نام دونالد ترامپ را حذف خواهد کرد. این قاضی تاکید کرد که با این تغییر نام و افزوده شدن نام ترامپ به عنوان اصلی، قانونی که این مکان را به بزرگداشت رئیس جمهور کندی ملزم می‌کند، نقض می‌شود.

کریستوفر کوپر قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا، در حکمی که دیروز صادر شد، گفت که «مرکز کندی» باید ظرف ۱۴ روز نام ترامپ را از عنوان موسسه حذف کند. این شامل حذف تابلویی که به تازگی روی نمای مرکز نصب شده و حذف نام ترامپ از وب‌سایت مرکز و سایر مطالب رسمی می‌شود.

کوپر همچنین تعطیلی ۲ ساله «مرکز کندی» توسط ترامپ را که قرار بود از ماه جولای برای انجام بازسازی‌های گسترده در ساختمان آغاز شود، لغو کرد. قاضی در یک حکم ۹۴ صفحه‌ای گفت که هیئت امنای مرکز کندی، که بیشتر از وفاداران ترامپ هستند، قانون فدرال ۱۹۶۴ را مبنی بر اینکه این مرکز به چه دلیل ایجاد شده نقض کرده و استدلال کرد که این قانون به روشنی بیان می‌کند که «مرکز کندی» باید به نام رئیس جمهور کندی نامگذاری شود و قرار است فقط به افتخار او باشد.

قاضی همچنین تاکید کرد که برای تغییر نام «مرکز کندی»، تأیید کنگره لازم است. این حکم ضربه بزرگی به تلاش‌های ترامپ برای تغییر اساسی این موسسه به دلخواه خود است و در پاسخ به پرونده‌ای داده شد که نماینده‌ای دموکرات که عضو سابق هیئت امنای «مرکز کندی» بود، ایجاد کرد.

در این رأی آمده است: دادگاه ادعا نمی‌کند که نحوه اداره مرکز را تعیین می‌کند و هیچ برنامه خاصی برای ادامه فعالیت موسسه، ساخت، تعطیلی یا موارد دیگر را نمی‌پذیرد و صرفاً هیئت مدیره «مرکز کندی» را ملزم به رعایت حداقل الزامات تعیین شده توسط قانون می‌کند.

این رأی خشم ترامپ را برانگیخت و وی در پستی طولانی در شبکه اجتماعی خود، به تصمیم قاضی انتقاد کرد و قول داد که با همکاری کنگره، این موسسه ورشکسته را به آنها بازگرداند تا بتوانند در مورد نحوه برخورد با آن تصمیم بگیرند.

هیئت مدیره جدید این مرکز که توسط ترامپ منصوب شده بودند، در ماه دسامبر به تغییر نام «مرکز کندی» به «مرکز ترامپ-کندی» رأی داد و در کمتر از ۲۴ ساعت، این اقدام با نصب تابلوهای جدید روی نمای بیرونی ساختمان که روی آن نوشته شده «مرکز یادبود دونالد جی. ترامپ و جان اف. کندی برای هنرهای نمایشی» دنبال شد.

به دنبال آن شماری از هنرمندانی که در این مرکز برنامه‌های هنری داشتند، از همکاری خودداری کردند.