گوگل پول می دهد تا مردم برق کمتری مصرف کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلش دات، در این طرح به‌طور غیرمستقیم به خانه‌ها و کسب‌وکارها مشوق‌های مالی داده می‌شود تا در دوره‌های اوج مصرف، میزان استفاده از برق را کاهش دهند. هدف این است که ظرفیت بیشتری از شبکه برق برای مراکز داده در دسترس قرار گیرد.

بر اساس توافق‌نامهٔ گسترش‌یافتهٔ گوگل با شرکت Voltus، این برنامه می‌تواند تا سقف ۱٬۰۷۰ مگاوات ظرفیت در شبکهٔ برق PJM در منطقهٔ میانهٔ اقیانوس اطلس آمریکا فراهم کند؛ ظرفیتی تقریباً معادل تولید برق یک نیروگاه هسته‌ای بزرگ.

روزنامهٔ نیویورک تایمز در این باره می نویسد:

«این برق از نیروگاه‌های جدید تأمین نخواهد شد. در عوض، شرکت Voltus با خانه‌ها و کسب‌وکارها قرارداد می‌بندد و برای کاهش مصرف برق در زمان‌هایی که تقاضای محلی بالا می‌رود یا شبکه تحت فشار قرار می‌گیرد، مشوق‌های مالی در اختیار آن‌ها می‌گذارد.

بسیاری از این کاهش‌های مصرف ممکن است به‌صورت خودکار انجام شوند، مثلا ترموستات‌های هوشمند در ساعات اوج مصرف تابستان، میزان سرمایش کولرها را کاهش می‌دهند یا باتری‌ها می‌توانند برای مدتی برق موردنیاز محل را تأمین کنند.

هر یک از این اقدامات به‌تنهایی فقط مقدار اندکی از مصرف برق را کاهش می‌دهد. اما Voltus می‌گوید با تجمیع این اقدامات در هزاران خانه و کسب‌وکار، می‌توان در زمان‌هایی که بیشترین نیاز وجود دارد، ظرفیت اضافی قابل‌توجه و قابل‌اتکایی فراهم کرد؛ آن هم ظرف چند سال.اگر شرکت‌های فناوری بخواهند به ساخت مراکز داده بزرگ ادامه دهند، احتمالاً در نهایت ناچار خواهند شد نیروگاه‌های متعارف بسازند. با این حال، این رویکرد در فاصله زمانی تا آن موقع می‌تواند راهکاری سریع‌تر، ارزان‌تر و با آلودگی کمتر باشد.

الن زاکرمن، مسئول توسعه بازار انرژی گوگل در آمریکای شمالی و جنوبی، گفت: ما واقعا نیروگاه‌های مجازی را راهکاری حیاتی برای کوتاه‌مدت می‌دانیم. این روشی برای سرمایه‌گذاری در جوامع محلی و تقویت جدی‌تر تعهد ما به انرژی پاک است؛ ضمن اینکه به ما امکان می‌دهد ظرفیت موردنیاز را با سرعت و در مقیاس وسیع تأمین کنیم.