به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی، مسئولان استانی و شهرستانی و گروه‌های مختلف مردم از دقایقی پیش در بیرجند آغاز شد.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی، با قرائت دعای سلامتی امام زمان (عج) و سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر انگلیس»، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر استکبار جهانی تأکید کردند.

مردم بیرجند در حالی که پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و دست‌نوشته‌هایی با مضامین ضد استکباری در دست دارند، با حضور در این مراسم، انزجار خود را از آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام می‌کنند.

راهپیمایی ۱۳ آبان امسال نیز فرصتی برای تجدید عهد مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی، گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و تأکید بر وحدت و همبستگی ملی است.