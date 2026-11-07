به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین فیروزپور که در جریان رقابت‌های جهانی قزاقستان از ناحیه آرنج دست دچار آسیب‌دیدگی (شکستگی) شده بود و با این شرایط تا دیدار رده بندی ادامه داده بود، بلافاصله پس از بازگشت از این مسابقات و با پیگیری و هماهنگی فدراسیون کشتی، تحت عمل جراحی قرار گرفت تا روند درمان و بازگشت خود به تشک کشتی را آغاز کند.

امیرحسین فیروزپور با شکست برابر قهرمان اروپا در مرحله رده‌بندی دستش از کسب مدال کوتاه ماند و به عنوان پنجم پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جهان رسید.

او پیش از مسابقات جهانی برای حضور در لیگ برتر کشتی آزاد با تیم استقلال اراک قرارداد بسته بود اما به دلیل جراحی دست آسیب دیده‌اش حضور در لیگ برتر را از دست داد و غلامرضا محمدی سرمربی تیم استقلال اراک در وزن ۹۲ کیلوگرم محمدمبین عظیمی را در اختیار دارد.

کشتی‌گیران همچون یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا که در بازی‌های آسیایی موفق به کسب مدال طلا شده بودند در این تیم حضور دارند.