https://mehrnews.com/x3dwjt ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷ کد مطلب 6999623 استانها یزد استانها یزد ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷ آغاز راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در یزد یزد- راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان با حضور پرشور دانشآموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم در شهر یزد آغاز شد. دریافت 3 MB کد مطلب 6999623 کپی شد مطالب مرتبط حالوهوای یزد پیش از شروع راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۳ آبان؛ روایت ایستادگی سه نسل در برابر استکبار جهانی مردم گلستان پای کار انقلاب؛ دشمنان بدانند پیروز میدان ایران است همخوانی سرود ملی و ادای احترام دانشآموزان یزدی به پرچم ایران سرآشپز قزوینی: با هر لباس و شغلی پای ایران ایستادهایم حضور مردم در اجتماع بزرگ ۱۳ آبان در یزد شب ۲۴۸ ایستادگی یزد؛ حضور دانشآموزان در میدان باهنر مردم شهرستان تفت همچنان پای کار ایستادگی از وطن مردم یزد در قطعنامه ۱۳ آبان خواستار خروج ایران از NPT شدند جوکار: پاسخ ایران به هرگونه تجاوز، فرامنطقهای خواهد بود برچسبها یزد راهپيمايي 13 آبان یومالله 13آبان
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