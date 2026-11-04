به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور دقایقی قبل در شهر قم آغاز شد و دانش‌آموزان، خانواده‌ها و جمعی از اقشار مختلف مردم با حضور در این مراسم، مسیر تعیین‌شده برای راهپیمایی را در پیش گرفتند.

این آیین از ساعت ۱۰ صبح با تجمع شرکت‌کنندگان در جوار مصلای قدس قم در میدان جانبازان آغاز شد و راهپیمایان حرکت خود را به سمت چهارراه شهدا و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، کریمه اهل‌بیت(س)، ادامه دادند. راهپیمایی ۱۳ آبان به مناسبت سالروز تسخیر سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان پیرو خط امام برگزار می‌شود و این روز در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز شناخته می‌شود. حضور دانش‌آموزان در کنار خانواده‌ها و دیگر گروه‌های مردمی از جلوه‌های این مراسم در شهر قم است و برنامه‌های فرهنگی متنوعی نیز برای همراهی با راهپیمایان در مسیر برگزاری این آیین پیش‌بینی شده است.

اجرای برنامه‌های فرهنگی با محوریت دانش‌آموزان از جمله بخش‌های راهپیمایی امسال در قم است. عروسک‌گردانی، اجرای سرود توسط گروه‌های برتر دانش‌آموزی و به آتش کشیدن نمادهای استکبار از دیگر برنامه‌هایی است که برای راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهر قم در نظر گرفته شده است.

مادر یکی از کودکان حاضر در راهپیمایی ۱۳ آبان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور ما در این تجمع برای آن است که نشان دهیم تا آخر پای انقلاب، اسلام و کشورمان ایستاده‌ایم و از آرمان‌های خود دست نمی‌کشیم. وی با اشاره به حضور فرزند چهار سال و نیمه خود در این مراسم اظهار کرد: وظیفه خود می‌دانیم از همین سنین کودکی، فرزندانمان را با مفاهیم دشمن‌شناسی آشنا کنیم و روحیه استکبارستیزی را در آنان پرورش دهیم. این مادر قمی افزود: به فرزندم یاد می‌دهم با شناخت دشمن، در مسیر دفاع از کشور و ارزش‌های اسلامی گام بردارد و برای نابودی دشمنان دعا کند، چراکه دشمن از وحدت و حضور مردم هراس دارد. وی با تأکید بر ضرورت مشارکت خانواده‌ها در چنین مراسمی گفت: حضور خانوادگی در راهپیمایی، فرصتی برای انتقال ارزش‌های انقلاب به نسل آینده و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری در فرزندان است. یکی از پدران حاضر در راهپیمایی ۱۳ آبان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما با حضور در این تجمع می‌خواهیم نشان دهیم که همچنان پای انقلاب، اسلام و کشورمان ایستاده‌ایم و در دفاع از سرزمین خود مصمم هستیم. وی با اشاره به همراهی فرزند خردسالش در این مراسم اظهار کرد: حضور فرزندان در کنار خانواده‌ها، فرصتی برای آشنایی آنان با ارزش‌های ملی و دینی و آموزش دشمن‌شناسی از سنین پایین است. این شهروند قمی در پیامی خطاب به خانواده‌های شهدای دانش‌آموز میناب گفت: به خانواده‌های این شهدای عزیز قول می‌دهیم که در مسیر دفاع از کشورمان استوار بمانیم و اجازه ندهیم راه شهدا و آرمان‌های آنان به فراموشی سپرده شود. وی با تأکید بر اهمیت زنده نگه‌داشتن یاد شهدا افزود: شهدا راه خوش‌عاقبتی را به ما نشان داده‌اند و وظیفه داریم با تربیت نسل آینده و پایبندی به آرمان‌های انقلاب، این مسیر را ادامه دهیم.