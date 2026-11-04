به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی صبح چهارشنبه مجمع عمومی هیئت ورزش‌های همگانی استان بوشهر با اشاره به استقبال گسترده از رویداد ملی جام کوچه اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۲ هزار تیم در این رقابت‌ها ثبت‌نام کرده‌اند که سهم استان بوشهر بیش از سه هزار تیم است.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی افزود: استان بوشهر از نظر تعداد تیم‌های ثبت‌نام‌شده در جمع سه استان برتر کشور قرار دارد و این میزان مشارکت، ظرفیت بالای ورزش‌های محله‌ای و مردمی را در استان نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه مسابقات گل‌کوچیک در پنج سطح منطقه، شهر، شهرستان، استان و کشور طراحی شده است، گفت: تیم‌ها پس از رقابت در مراحل مقدماتی، امکان صعود به سطوح بالاتر را خواهند داشت و در نهایت تیم‌های برتر برای کسب عنوان قهرمانی کشور با یکدیگر رقابت می‌کنند.

خلیلی با اشاره به جایگاه گل‌کوچیک در فرهنگ ورزشی و اجتماعی ایران تصریح کرد: این بازی از ورزش‌های ریشه‌دار و مردمی کشور به شمار می‌رود و یکی از نمادهای تحرک و ورزش همگانی در فرهنگ عمومی جامعه است.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری فینال کشوری جام کوچه در بهمن‌ماه خبر داد و افزود: تیم‌های برتر مراحل مختلف در رقابت نهایی برای تعیین قهرمان کشور حضور خواهند یافت.

فعالیت ۶ هزار مربی در ایستگاه‌های ورزش محلات

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی در بخش دیگری از سخنان خود، طرح‌های سپاس و سحر را از برنامه‌های ابلاغی وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد و گفت: در قالب طرح ملی سحر، ۶ هزار مربی آموزش‌دیده تا پایان سال به‌صورت رایگان در ایستگاه‌های ورزش صبحگاهی و عصرگاهی شهرها و روستاهای کشور فعالیت می‌کنند.

خلیلی ادامه داد: اجرای این برنامه با هدف گسترش دسترسی مردم به فعالیت‌های ورزشی و افزایش مشارکت عمومی در ورزش‌های همگانی دنبال می‌شود.

وی همچنین توسعه ورزش همگانی را از اقدامات مهم برای افزایش تاب‌آوری اجتماعی در شرایط جنگی دانست و بر نقش فعالیت‌های بدنی و ورزش‌های مردمی در تقویت آمادگی و انسجام جامعه تأکید کرد.