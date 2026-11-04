به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بارانی‌بیرانوند شامگاه چهارشنبه در نشست شورای معاونان شهرداری خرم‌آباد با محوریت مدیریت بحران، اظهار کرد: با توجه به سطح هشدار بارندگی، وضعیت آماده‌باش شهرداری قرمز و صددرصدی است و مرخصی مدیران لغو شده است؛ بنابراین همه نیروها، تجهیزات و ماشین‌آلات باید در آمادگی کامل قرار داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه پیش از آغاز بارندگی‌ها افزود: مدیران مناطق باید شخصاً از نقاط حادثه‌خیز بازدید کنند و با تشکیل گروه‌های گشت‌زنی، وضعیت کانال‌ها، جداول، انهار و مسیرهای هدایت آب‌های سطحی را بررسی و انسدادهای احتمالی ناشی از انباشت نخاله و مصالح ساختمانی را برطرف کنند.

بررسی تأثیر پروژه‌های عمرانی بر مسیر روان‌آب‌ها

شهردار خرم‌آباد با اشاره به پروژه کمربند شرقی و تصفیه‌خانه آبفا در محدوده بالادست مسکن مهر گفت: تأثیر مداخلات عمرانی این پروژه‌ها بر مسیر حرکت روان‌آب‌ها و احتمال ایجاد سیلاب باید به‌دقت بررسی شود تا در صورت بارندگی شدید، مناطق مسکونی و زیرساخت‌های شهری در معرض خطر قرار نگیرند.

بارانی‌بیرانوند همچنین خواستار بازدید از سیل‌بندهای پایین‌دست مسکن مهر و بررسی وضعیت ایمنی آن‌ها شد و افزود: نقاط آسیب‌دیده باید پیش از آغاز بارندگی ترمیم شوند و کارگاه‌های عمرانی از بستر رودخانه تخلیه شوند. همچنین خاک‌های دستی، نخاله‌ها و مصالحی که مانع جریان طبیعی آب هستند، باید جمع‌آوری شوند.

وی با اشاره به مداخلات عمرانی در جداره رودخانه در محدوده پل‌های افلاک و قاضی، بر لزوم بررسی پایداری این جداره‌ها و اجرای اقدامات ایمن‌سازی تأکید کرد.

تجهیز نیروهای عملیاتی و نظارت بر نقاط پرخطر

شهردار خرم‌آباد آماده‌به‌کاری ماشین‌آلات، تأمین سوخت، بررسی تجهیزات و جانمایی نیروهای عملیاتی را از دیگر الزامات مدیریت بحران دانست و گفت: مناطق شهرداری، معاونت خدمات شهری، آتش‌نشانی و واحد ایمنی باید با گشت‌زنی مستمر، کارگاه‌های ساختمانی، محل‌های گودبرداری و سایر نقاط پرخطر را شناسایی و در صورت نیاز، اخطارهای لازم را صادر کنند.

بارانی‌بیرانوند با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان مناطق و معاونت‌های شهرداری تصریح کرد: در شرایط بحرانی، همه واحدها باید از مسیر مشخص و با هماهنگی مسئول مدیریت بحران اقدام کنند و از فعالیت‌های جزیره‌ای بپرهیزند. مدیران نیز باید به‌صورت مستمر از طریق تلفن و بی‌سیم در دسترس باشند.

هشدار به شهروندان درباره حضور در حاشیه رودخانه‌ها و ارتفاعات

وی در پایان از شهروندان خواست با توجه به بارندگی‌های پیش‌رو، از حضور در حاشیه رودخانه‌ها، اتراق در پارک‌ها و صعود به ارتفاعات اطراف شهر، به‌ویژه مخمل‌کوه، خودداری کنند و تا حد امکان از انجام سفرهای غیرضروری درون‌شهری بپرهیزند.