حجت‌الاسلام رضا عزت زمانی، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، در گفتگو با مهر با اشاره به جایگاه مسجد در ترویج و تحقق معارف قرآن کریم، اظهار کرد: روایات به ما می‌آموزند که مسجد، پایگاه قرآن است اما این مفهوم صرفاً به معنای مرکزی برای قرائت و تلاوت قرآن نیست، بلکه مسجد باید به پایگاه برای تحقق و حاکمیت آموزه‌های قرآنی در جامعه تبدیل شود.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های قرآنی باید از اقدامات رسانه‌ای و ترویجی تا برنامه‌های عمیق، مؤثر و جامعه‌پرداز امتداد پیدا کند، افزود: هر اندازه بتوانیم مسجد را در سطوح مختلف فعالیت‌های قرآنی به میدان‌دار اصلی این حرکت تبدیل کنیم، به همان میزان در مسیر قرآنی شدن جامعه گام‌های مؤثرتری برخواهیم داشت.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به برگزاری چندین دوره جشنواره قرآنی مدهامّتان، تصریح کرد: این جشنواره در طول سال‌های گذشته به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های ارزشمند قرآنی کشور فعالیت کرده و امیدواریم به برکت قرآن کریم، زمینه‌ساز خیر و برکت بیشتر و تقویت جریان قرآنی در جامعه باشد.

حجت‌الاسلام عزت زمانی با تأکید بر نقش مساجد و کانون های فرهنگی هنری در برگزاری و توسعه فعالیت‌های قرآنی، خاطرنشان کرد: این رویداد می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت اجتماعی مساجد زمینه حضور گسترده‌تر مردم در عرصه قرآن را فراهم کند و به تقویت جایگاه قرآن در زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه بینجامد.

گفتنی است، هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان از ۱۷ تا ۱۹ آبان ماه به میزبانی استان همدان برگزار می‌شود.