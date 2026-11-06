به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ناهیدی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده در حاشیه رویداد قرآنی «مدهامتان» اظهار کرد: با توجه به حضور فعال جامعه قرآنی در استان همدان و در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزاری ۱۵۰ کرسی تلاوت قرآن کریم با نام و یاد ۱۵۰ شهید مقاومت، شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در سطح شهر همدان و شهرستان‌های استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در همین راستا جلساتی با حضور مدیران ارشد استان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و فرمانداران شهرستان‌ها برگزار و تقسیم کار لازم انجام شده است، افزود: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده هر شهرستان با تشکیل کمیته اجرایی و متناسب با تعداد شهدای مقاومت آن منطقه زمینه برگزاری کرسی‌های تلاوت را فراهم می‌کند.

مسئول برنامه‌های جنبی هجدهمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم مدهامتان با اشاره به مشارکت دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان در اجرای این طرح گفت: سپاه انصارالحسین(ع) استان، دانشگاه بوعلی‌سینا، اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان، در کنار فرمانداری‌های شهرستان‌ها، مسئولیت برگزاری این کرسی‌ها را بر عهده دارند.

ناهیدی با اشاره به اینکه بخشی از این کرسی‌ها با محوریت مساجد و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت اجتماعات مردمی در میادین و فضاهای عمومی برگزار می‌شود، ادامه داد: با همکاری مجموعه‌های فرهنگی و مردمی یاد و نام شهدای مقاومت در تجمعات شبانه و برنامه‌های قرآنی استان زنده نگه داشته می‌شود.

وی در ادامه از برگزاری برنامه تجدید میثاق با شهدا خبر داد و بیان کرد: روز شنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۷ جمعی از مهمانان قرآنی و فعالان مسجدی با حضور در گلزار شهدا ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا با آرمان‌های آنها تجدید بیعت خواهند کرد.

مسئول برنامه‌های جنبی مسابقات «مدهامتان» افزود: پس از این مراسم مهمانان قرآنی در مسجد بنی فاطمه واقع در شهرک بهشتی حضور یافته و پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا آیین افتتاحیه هجدهمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم در همدان برگزار می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه برگزار کننده بر این است که در کنار رقابت‌های اصلی از ظرفیت حضور قاریان و فعالان قرآنی برای اجرای برنامه‌های جانبی و ترویجی استفاده شود تا فضای استان در ایام برگزاری این رویداد بیش از پیش رنگ و بوی قرآنی به خود بگیرد.