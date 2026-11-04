به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر، در مجمع کارآفرینان ایران، با اشاره به اقدامات سازمان غذا و دارو برای تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و تعیین تکلیف محصولات، گفت: یکی از موضوعات مهم، کاهش زمان انتظار شرکت‌ها برای دریافت شناسه IRC و تمدید مجوزها است. در همین راستا، ظرفیت کارشناسی و نظارتی سازمان تقویت شده و با استفاده از نیروهای تخصصی در بخش‌های مختلف، تلاش کرده‌ایم فرآیند بررسی درخواست‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

وی افزود: در حال حاضر حجم قابل‌توجهی از درخواست‌های IRC در سازمان در حال بررسی و صدور است و تلاش می‌کنیم با تقویت فرآیندهای کارشناسی، درخواست‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند. تأکید ما این است که زمان رسیدگی به درخواست‌ها در شرایط عادی از ۱۰ روز تجاوز نکند.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به امکان پیگیری وضعیت درخواست‌ها در سامانه جدید تصریح کرد: شرکت‌هایی که اطلاعات و مدارک خود را در سامانه ثبت کرده‌اند، می‌توانند وضعیت درخواست‌های IRC خود را مشاهده و پیگیری کنند. ضروری است متقاضیان از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در سامانه استفاده کنند و در صورت مشاهده تأخیر بیش از زمان تعیین‌شده، موضوع را برای بررسی به سازمان اعلام کنند.

بهفر همچنین با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی و گروه‌بندی محصولات گفت: در مرحله نخست، از استان‌ها خواسته شده است اطلاعات و گروه‌بندی محصولات صنایع را تکمیل و برای بررسی به سازمان اعلام کنند تا گروه‌های دارای اولویت مشخص شده و رسیدگی به درخواست‌های آنها با سرعت بیشتری انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش زمان انتظار تولیدکنندگان در فرآیندهای اداری، تسریع صدور شناسه‌ها و تمدید مجوزها را از محورهای مهم اقدامات سازمان برای تسهیل فعالیت صنایع عنوان کرد.

بهفر خاطرنشان کرد: هدف این است که با ساماندهی درخواست‌ها، تقویت ظرفیت کارشناسی و استفاده مؤثر از سامانه‌های الکترونیکی، فرآیند صدور و تمدید مجوزها با سرعت و نظم بیشتری انجام شود.