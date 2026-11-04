به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی صبح چهارشنبه، در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرکرد، با تقدیر از حضور پرشور مردم چهارمحال و بختیاری، بر نقش تاریخی و مستمر این استان در حمایت از نظام اسلامی و ولایت تأکید کرد.

وی با اشاره به سابقه درخشان مردم این استان اظهار داشت: گسترش تشیع و مکتب نورانی اهل بیت عصمت و طهارت از این دیار آغاز شد و امروز اگر ایران اسلامی به نام اهل بیت مزین است، سرچشمه آن این استان بوده است. مردم چهارمحال و بختیاری در طول دوران انقلاب اسلامی همواره حامی نظام و ولایت بوده‌اند و در دفاع مقدس افتخارات ارزشمندی آفریدند؛ لشکر قمر بنی‌هاشم متعلق به این استان، تنها لشکری بود که هرگز شکست نپذیرفت.

موسوی افزود: این استان سرشار از افتخار و عزت است. ستارگان درخشان و سرداران بزرگی از این دیار برخاسته‌اند که نام هر یک برای درخشش آسمان استان کافی است. مردم ولایتمدار چهارمحال و بختیاری در طول این سال‌ها در سختی‌ها، تحریم‌ها، سرما و گرما، هرگاه به حضورشـان نیاز بوده، فراتر از انتظار در صحنه حاضر شده‌اند و هیچ‌گاه برای نظام زحمتی ایجاد نکرده‌اند.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه با مقایسه تاریخ صدر اسلام و دوران انقلاب اسلامی گفت: در عهد رسول خدا (ص) برخی پس از رحلت ایشان به اهل بیت پشت کردند و حتی پنجاه سال بعد در کربلا جنایت آفریدند، اما مردم ایران اسلامی با بصیرت و آگاهی، در طول نزدیک به پنج دهه عمر بابرکت انقلاب، هر جا که نیاز بوده به میدان آمده‌اند و به ندای امام راحل و رهبری معظم لبیک گفته‌اند. حضرت امام خمینی (ره) فرمودند مردم ما از مردم عهد رسول‌الله آگاه‌ترند و این حضور معنادار و حمایت‌های پیوسته، مصداق همان سخن است.

وی با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان تصریح کرد: امروز اقتدار ایران اسلامی مرهون بصیرت و ایستادگی مردم است. دشمنانی که گمان می‌کردند نظام جمهوری اسلامی بیش از چند روز دوام نمی‌آورد، امروز ناچار به اعتراف به عظمت ملت، سپاه و نیروهای مسلح ایران شده‌اند. مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به اعتراف یکی از رؤسای جمهور آمریکا که گفته بود هیچ‌یک از رؤسای جمهور نتوانسته‌اند حکومت ایران را سرنگون کنند، فرمودند: «تو هم نخواهی توانست» و این سخن امروز به واقعیت پیوسته است.

موسوی با تقدیر از نقش سپاه پاسداران و دانشمندان حوزه هوافضا، به‌ویژه شهید حسن طهرانی‌مقدم، تأکید کرد: اقتدار دفاعی کشور و پاسخ قاطع به تجاوزات دشمنان، نتیجه تربیت نسلی مؤمن و ولایتمدار زیر سایه رهبری حکیمانه است. این عظمت متعلق به ملت ایران است و باید قدردان خون شهدا و مجاهدت‌های نیروهای مسلح باشیم.

وی با اشاره به شعار «مرگ بر آمریکا» خاطرنشان کرد: این شعار، بیانگر اراده ملت ایران برای ایستادگی در برابر استکبار جهانی است. مردم ایران با اقتدار و وحدت خود ثابت کرده‌اند که هیچ قدرتی توان درهم شکستن اراده آنان را ندارد و این مسیر نورانی با حمایت مستمر مردم ادامه خواهد یافت.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی در ادامه سخنان خود در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان شهرکرد، بر ضرورت حفظ وحدت میان مسئولان و مردم تأکید کرد و گفت: امروز به حمدالله میان مسئولان عالی نظام، از جمله ریاست قوه قضائیه، ریاست مجلس و رئیس‌جمهور که مقام معظم رهبری ایشان را «رئیس‌جمهور صادق» خطاب کردند، انس، الفت و وحدت بسیار خوبی حاکم است. جامعه امروز بیش از هر زمان به این وحدت نیاز دارد.

وی افزود: مواظب باشیم حرفی نزنیم که خدای‌ناکرده خدشه‌ای به اتحاد ملت و مسئولان وارد کند. هر سخنی که خلاف وحدت باشد و از حلقوم هر کسی بیرون بیاید، حرف دشمن است. ما به وحدت، خدمت به مردم و حضور مردم در صحنه‌ها نیاز داریم.

موسوی با اشاره به اهمیت حضور مردم تأکید کرد: تا زمانی که حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای صلاح بدانند، باید در میدان‌ها حضور داشته باشیم و این حضور هرچه باشکوه‌تر باشد. همین حضور و پیام قدرت شما بود که باعث شد دیروز در انتخابات آمریکا، حزب ترامپ شکست تاریخی بخورد.

وی ادامه داد: در برخی ایالت‌هایی که نزدیک به ۲۰ سال جمهوری‌خواهان حاکم بودند، امروز شکست خوردند. هرچند میان دموکرات و جمهوری‌خواه تفاوتی نیست، اما همین اندازه که مردم آمریکا نسبت به این رئیس‌جمهور پشت کردند و بی‌توجهی نشان دادند، ارزشمند است.