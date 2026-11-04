به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش، نخستین نشست کارگروه طرح ملی اتقان در سال تحصیلی جدید، با حضور رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی، صادق حسین‌زاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش و جمعی از مدیران و نمایندگان بخش‌های مرتبط، در محل معاونت آموزش ابتدایی برگزار شد.

رضوان حکیم‌زاده در این نشست، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه دست‌اندرکاران طرح ملی اتقان، اظهار کرد: اجرای این طرح برای ما صرفاً یک مسئولیت اداری یا برنامه آموزشی در کنار سایر برنامه‌های توانمندسازی نیست، بلکه توفیقی الهی برای خدمت به قرآن کریم و گسترش فرهنگ قرآنی در مدارس ابتدایی است.

وی با تأکید بر نقش محوری معلمان در تربیت قرآنی دانش‌آموزان افزود: باور داریم بهترین مسیر برای ارتقای توانمندی‌های قرآنی دانش‌آموزان، توانمندسازی معلمان است. هدف ما این است که معلمان به شیوه‌ای قرآن را آموزش دهند که دانش‌آموزان علاوه بر کسب مهارت قرآن‌خوانی، با مفاهیم و آموزه‌های قرآن مأنوس شوند و در زندگی خود از آن بهره بگیرند.

معاون آموزش ابتدایی، طرح ملی اتقان را نمونه‌ای موفق از همکاری بین‌بخشی در نظام تعلیم‌وتربیت دانست و گفت: مشارکت مجموعه‌های مختلف وزارت آموزش‌وپرورش در اجرای این طرح، با وجود دشواری‌های هماهنگی، زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری مؤثر و ارزشمندی شده است.

حکیم‌زاده با اشاره به بازدیدهای میدانی و گزارش‌های نظارتی از استان‌ها تصریح کرد: بررسی دقیق نتایج اجرای طرح و شناسایی نقاط قوت و ضعف، مبنای تصمیم‌گیری برای مرحله جدید خواهد بود تا ضمن تقویت دستاوردهای گذشته، نارسایی‌های احتمالی برطرف شود.

وی همچنین بر ضرورت تسریع در آغاز فعالیت‌ها، بازنگری در شیوه‌نامه اجرایی و اولویت‌بندی گروه‌های هدف تأکید کرد و افزود: آموزش معلمان جوان به دلیل استمرار بیشتر حضور آنان در نظام آموزشی، می‌تواند اثربخشی بلندمدت طرح را افزایش دهد. در عین حال، مشارکت مدیران و معاونان مدارس در برنامه‌های آموزشی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

توسعه محتوای چندرسانه‌ای و تعاملی برای آموزش قرآن

در ادامه، صادق حسین‌زاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش، با اشاره به بازخوردهای مثبت اجرای طرح در استان‌ها، بر ضرورت ارتقای کیفیت محتوای آموزشی و تسهیل دسترسی معلمان به منابع یادگیری تأکید کرد.

وی با بیان اینکه محتوای آموزشی باید متناسب با نیازهای معلمان توسعه یابد، اظهار کرد: تولید محتوای چندرسانه‌ای شامل فیلم‌های آموزشی، اسلایدها، متون تخصصی و منابع پشتیبان می‌تواند زمینه بهره‌مندی گسترده‌تر معلمان از آموزش‌های قرآنی را فراهم کند.

حسین‌زاده ملکی همچنین بر استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین و بستر شبکه ملی رشد برای ارائه محتوای تعاملی در قالب HTML تأکید کرد و افزود: توسعه این منابع، علاوه بر پشتیبانی از آموزش معلمان، می‌تواند برای خانواده‌ها نیز کاربرد داشته باشد و زمینه آموزش ترکیبی و یادگیری مستمر را تقویت کند.

در بخش دیگری از نشست، گزارش اجرای طرح در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴، نتایج بازدیدهای استانی و بازخورد ناظران ستادی ارائه شد. همچنین اصلاحات مورد نیاز در شیوه‌نامه و شرایط اجرا و توسعه طرح، وضعیت سامانه «توان» و برنامه تولید محتوای مکمل آموزشی توسط نمایندگان بخش‌های مسئول بررسی شد. در پایان، سایر اعضای کارگروه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره بهبود کیفیت اجرا، تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی و توسعه اثربخشی طرح ملی اتقان مطرح کردند.