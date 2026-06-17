به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، در نشست مشترک رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی با ستاد همکاری‌های حوزه و آموزش‌وپرورش، بر توسعه همکاری‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای اجرای برنامه توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های قرآنی معلمان، به‌ویژه در دوره ابتدایی، تأکید شد.

حکیم‌زاده در این نشست با تسلیت فرارسیدن ماه محرم، بر اهمیت مأموریت‌های مشترک در حوزه توانمندسازی معلمان تأکید کرد و گفت: در سال تحصیلی جاری، فاز نخست طرح ارتقای مهارت‌های قرآنی در ۱۸استان به اجرا درآمد. در این مرحله، معلمان با سابقه کمتر از ۱۰ سال در اولویت قرار گرفتند تا با سرمایه‌گذاری بر این گروه، آثاری ماندگار در نظام آموزشی ایجاد شود.

وی با اشاره به آموزش بیش از ۲۸ هزار معلم در فاز اول، افزود: این دوره‌ها شامل سرفصل‌های جامعی از جمله روش‌های فعال تدریس در آموزش قرآن، بازی‌های آموزشی و بهره‌گیری از قصه های قرآنی در آموزش قرآن بوده است. هدف ما در دوره ابتدایی، ایجاد انس و علاقه درونی کودکان با قرآن از طریق روش‌های جذاب و متناسب با اقتضائات کودکی است.

حکیم‌زاده همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه این طرح در سال آینده خبر داد و تأکید کرد که در گام بعدی، علاوه بر پوشش تمامی استان‌ها، معلمان با سابقه ۱۰ تا ۲۰ سال نیز به جامعه هدف افزوده خواهند شد.

در ادامه، سیدمهدی بهشتی، دبیر ستاد همکاری‌های حوزه و آموزش‌وپرورش، ضمن قدردانی از اهتمام معاونت ابتدایی، اجرای برنامه پنج‌ساله همکاری‌ها را اولویت اصلی این ستاد برشمرد و اظهار داشت: این برنامه که مورد تأیید وزیر آموزش‌وپرورش و مدیر حوزه‌های علمیه است، با تشکیل کمیته‌های اجرایی ماهانه و رفع موانع حقوقی و اداری، با قوت پیگیری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: حوزه‌های علمیه آمادگی کامل دارند تا در قالب کارگروه‌های تخصصی، از آموزش مدرسان استانی پشتیبانی کرده و سرفصل‌های مورد نیاز را برای تحقق اهداف برنامه عملیاتی کنند.

در پایان این نشست، نمایندگان سایر حوزه‌های ستادی به بیان دیدگاه‌های خود جهت بهبود فرایندهای اجرایی و ارتقای کیفیت برنامه‌های مشترک قرآنی پرداختند.