دستگیری ۵ سارق خودرو در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار کرد: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، کارآگاهان پلیس آگاهی موفق به شناسایی چهار متهم شدند که در زمینه سرقت اموال و قطعات خودرو فعالیت داشتند.

وی افزود: مأموران با استفاده از شیوه‌های تخصصی پلیسی، متهمان را شناسایی و در چند عملیات همزمان دستگیر کردند. در جریان این عملیات، چند دستگاه خودرو و تجهیزات مرتبط توقیف شد و مقادیر زیادی از اموال مسروقه شامل قطعات خودرو، تجهیزات برقی و ابزارآلات از مخفیگاه متهمان کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران ادامه داد: در ادامه تحقیقات، یک نفر دیگر که به‌عنوان مالخر در خرید و فروش اموال مسروقه نقش داشت، شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ خورشاد با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان خاطرنشان کرد: افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.