به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان ظهر چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و کشوری در سنندج معرفی شد.

در این مراسم از زحمات پویا طالب نیا مدیرکل سابق این اداره تقدیر و آرمان وطن دوست به عنوان سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان معرفی شد.

برای پیشبرد برنامه‌های میراث فرهنگی به همراهی همه بخش‌ها نیاز داریم

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان در این مراسم، ضمن قدردانی از مسئولان، مدیران دستگاه‌های اجرایی، همکاران و اصحاب رسانه حاضر در این مراسم اظهار کرد: همراهی و همکاری مجموعه‌های مختلف استان برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های حوزه میراث فرهنگی اهمیت ویژه‌ای دارد.

آرمان وطن دوست با اشاره به مسئولیت جدید خود در این مجموعه افزود: خود را متعهد به گفتمان دولت می‌دانم و تلاش خواهم کرد در مسیر سیاست‌ها و برنامه‌های تعیین‌شده حرکت کنم.

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با قدردانی از مدیران و فعالان بخش خصوصی استان، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و تجربیات مجموعه‌های مختلف برای ارتقای عملکرد این حوزه تأکید کرد.

وطن‌دوست خاطرنشان کرد: پیشبرد امور در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بدون تعامل و همکاری همه بخش‌ها امکان‌پذیر نیست و امیدواریم با همراهی مجموعه همکاران و فعالان این عرصه بتوانیم گام‌های مؤثری در این مسیر برداریم.

گردشگری رویداد محور عامل توسعه کردستان

مدیرکل سابق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان در این مراسم، گردشگری رویدادمحور را محور توسعه گردشگری استان دانست و از اجرای برنامه‌های جدید در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی طی ۱۴ ماه گذشته خبر داد.

پویا طالب‌نیا، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره مسئولیت خود اظهار کرد: توسعه گردشگری استان نیازمند تعامل دستگاه‌های اجرایی، نهادهای امنیتی و بخش خصوصی است و در این مدت حمایت و همراهی مجموعه سپاه و دستگاه‌های امنیتی استان نقش مؤثری در برگزاری رویدادهای گردشگری داشت.

وی با قدردانی از حمایت‌های سردار جمشیدی، فرمانده سپاه کردستان و همکاران وی افزود: تعامل سازنده با مجموعه سپاه زمینه برگزاری برنامه‌ها و رویدادهای ارزشمندی را در سطح استان فراهم کرد.

طالب‌نیا با تأکید بر ظرفیت‌های گردشگری کردستان عنوان کرد: معتقدم برند گردشگری کردستان باید بر پایه گردشگری رویدادمحور شکل بگیرد؛ چراکه برگزاری رویدادهای متنوع می‌تواند زمینه جذب گردشگران بیشتر و معرفی ظرفیت‌های استان را فراهم کند.

پیگیری پروژه‌های میراثی و مرمت عمارت خسروآباد

مدیرکل پیشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان با اشاره به پروژه‌های تعریف‌شده در حوزه میراث فرهنگی بیان کرد: در این بخش طرح‌های خوبی با حمایت وزارت میراث فرهنگی آغاز شد و یکی از موضوعات مهم، مرمت و بازسازی عمارت خسروآباد سنندج است که در جریان جنگ اخیر آسیب‌هایی به آن وارد شد.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و استفاده از اعتبارات ملی و استانی، تلاش شد زمینه اجرای برنامه‌های مرمتی این بنای شاخص تاریخی کشور فراهم شود.

طالب‌نیا در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه صنایع دستی اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ناشی از تحولات و جنگ، همکاران این مجموعه تلاش کردند برنامه‌های حوزه صنایع دستی متوقف نشود.

وی افزود: در دوره حدود ۱۴ ماهه مسئولیت، چهار نمایشگاه شاخص صنایع دستی برگزار شد که از جمله برنامه‌های جدید این حوزه، برگزاری نمایشگاه صنایع دستی به مناسبت شب یلدا برای نخستین بار در کردستان بود.

مدیرکل پیشین میراث فرهنگی کردستان با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های صنایع دستی استان همچنان نیازمند توجه و حمایت بیشتری است، تصریح کرد: برای ارتقای وضعیت این بخش و افزایش رضایتمندی فعالان صنایع دستی، اقدامات مختلفی انجام شد، اما همچنان زمینه‌های فراوانی برای کار و سرمایه‌گذاری وجود دارد.

تعامل با بخش خصوصی و رسانه‌ها

طالب‌نیا همچنین تعامل با فعالان بخش خصوصی را از محورهای مهم فعالیت این اداره‌کل دانست و از همراهی سرمایه‌گذاران و فعالان گردشگری استان قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و صنایع دستی کردستان خاطرنشان کرد: در این دوره تلاش شد ارتباط سازنده‌ای با رسانه‌ها برقرار شود و از ظرفیت آنها برای پیشبرد برنامه‌های فرهنگی و گردشگری استان استفاده شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از حمایت مسئولان استانی، وزارت میراث فرهنگی، فعالان بخش خصوصی و کارکنان این مجموعه، به‌ویژه از تلاش شبانه‌روزی همکاران خود قدردانی کرد و برای مدیرکل جدید این اداره‌کل آرزوی موفقیت کرد.