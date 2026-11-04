به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده صبح چهارشنبه در کارگروه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست استان بوشهر اظهار کرد: این کارگروه با هدف توسعه مشارکت‌های مردمی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و گسترش برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی برای صیانت از طبیعت برگزار شد.

وی اضافه کرد: تحقق اهداف سند ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست نیازمند تغییر نگرش‌ها، اصلاح الگوهای رفتاری و نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی در میان اقشار مختلف جامعه است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر افزود: همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها و مشارکت فعال شهروندان از الزامات اجرای این سند است.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از زیست‌بوم‌های ساحلی و دریایی، کاهش آلودگی‌ها و اصلاح الگوهای مصرف تأکید کرد: تقویت هماهنگی بین‌بخشی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی می‌تواند نقش مؤثری در تحقق اهداف حفاظت از محیط‌زیست و توسعه پایدار استان داشته باشد.

کارگروه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست استان بوشهر با حضور محمدحسین بازگیر، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، احسان جهانیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و عبدالرحمن مرادزاده، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر برگزار شد.