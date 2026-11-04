به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان صبح چهارشنبه در نشست کارگروه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست استان بوشهر، با گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و یاد شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز استان، بر ضرورت تقویت مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست تأکید کرد.

وی با اشاره به حضور مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در این نشست، اظهار کرد: کارگروه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست باید زمینه مردمی‌سازی تصمیمات و افزایش اثربخشی برنامه‌های این حوزه را فراهم کند.

جهانیان با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های آموزش محیط زیست، افزود: باید بررسی کنیم که آیا تکالیف و برنامه‌های آموزشی دهه‌های گذشته به نتایج مورد انتظار رسیده‌اند یا خیر؛ چراکه نسل جدید با روش‌های سنتی انتقال دانش ارتباط کمتری برقرار می‌کند.

معاون سیاسی استاندار بوشهر با بیان اینکه ایده‌های جوانان می‌تواند مسیر تازه‌ای برای حفاظت از محیط زیست ایجاد کند، تصریح کرد: باید از خود دانش‌آموزان بپرسیم چه دیدگاهی درباره محیط زیست دارند و چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کنند. ایده‌های این نسل معمولاً عملیاتی، کوتاه و نتیجه‌محور است و بهره‌گیری از آنها می‌تواند برای سال‌های آینده زمینه‌ساز تحول باشد.

وی با اشاره به چهار اولویت پیش‌بینی‌شده برای حفاظت از محیط زیست استان، خواستار انتخاب موضوعی شد که بیشترین گروه‌های ذی‌نفع را دربرگیرد و امکان اجرای آن در مناطق مختلف استان، از شهرهای ساحلی تا مناطق غیرساحلی و از شمال تا جنوب بوشهر، فراهم باشد.

جهانیان همچنین بر ضرورت انتقال ساده و قابل‌فهم مفاهیم تخصصی محیط زیستی به جامعه تأکید کرد و گفت: پیچیده بیان کردن مسائل تخصصی ممکن است این تصور را ایجاد کند که مشارکت در حفاظت از محیط زیست دشوار یا غیرممکن است. بنابراین باید مفاهیم را به زبان ساده و با راهکارهای دست‌یافتنی در اختیار مردم قرار دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع الگوی کشت پرداخت و خواستار تدوین سیاست‌های ملی بازدارنده برای مدیریت الگوی کشت شد.

معاون سیاسی استاندار بوشهر با اشاره به بحران کم‌آبی کشور خاطرنشان کرد: ایجاد تعادل میان منافع اقتصادی کشاورزان و حفاظت از منابع آب به‌عنوان سرمایه ملی، نیازمند سیاست‌هایی است که ضمانت اجرایی کافی داشته باشند و بهره‌وری منابع را به حداکثر برسانند.

جهانیان در پایان با استقبال از واگذاری تدوین طرح ملی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست دریایی به استان بوشهر، بر آمادگی جامعه دانشگاهی، علمی و پژوهشی استان برای همکاری با اداره کل حفاظت محیط زیست در تدوین این طرح تأکید کرد.