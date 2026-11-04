به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی شاهرودی پیش از ظهر چهارشنبه در اجتماع راهپیمایان ۱۳ آبان در سمنان، با اشاره به تحولات منطقه‌ای و شرایط حساس کنونی اظهار کرد: ایران اسلامی امروز در اوج اقتدار قرار دارد و ملت ایران ثمره ایستادگی و مقاومت خود در برابر آمریکا را مشاهده می‌کند.

وی با بیان اینکه شرایط منطقه در مقطع کنونی بسیار حساس است، افزود: تحولات اخیر نشان می‌دهد که مقاومت ملت ایران در برابر فشارها و سیاست‌های خصمانه آمریکا به نتایجی ارزشمند منجر شده است.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با طرح موضوع بازنگری در عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) گفت: باید بررسی کنیم که عضویت ایران در این پیمان تاکنون چه منافعی برای کشور داشته است.

سعیدی شاهرودی با تأکید بر ضرورت ارزیابی منافع و پیامدهای این عضویت تصریح کرد: باید این پرسش را مطرح کنیم که چرا ایران باید همچنان در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باقی بماند و اگر این عضویت منفعتی برای کشور ندارد، موضوع خروج از آن نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران، این سیاست‌ها را سراسر خصمانه دانست و افزود: ملت ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی همواره در برابر ظلم و فشارهای آمریکا ایستادگی کرده است.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا همچنین حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان را شایسته قدردانی دانست و گفت: حضور گسترده مردم در این اجتماع، بیانگر بصیرت و آگاهی آنان نسبت به شرایط کشور و تحولات منطقه است.

سعیدی شاهرودی با بیان اینکه تصور شکست‌ناپذیری آمریکا امروز فرو ریخته است، اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی در شرایط بلاتکلیفی و استیصال قرار گرفته‌اند.

وی در ادامه با اشاره به فشارها و اقدامات اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: طی یک سال اخیر، سنگین‌ترین حملات و توطئه‌ها علیه کشور به کار گرفته شده، اما آمریکا در دستیابی به اهداف خود علیه نظام اسلامی ناکام مانده است.