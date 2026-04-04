ابهت آمریکا زیر سوال رفته است؛ تنگه هرمز در دستان قدرتمند ملت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدی شاهرودی شامگاه جمعه در جمع مردم انقلابی دامغان در مصلای این شهر با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران پرچمدار معنویت در دنیا است، بیان کرد: امروز شاهد رویش‌های بسیاری از حمایت ایران اسلامی در بین آزادیخواهان سراسر دنیا هستیم.

وی با بیان اینکه مشکل بزرگ استکبار با ایران، استقلال آن است، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران وابسته به هیچ کشوری نبوده و مستقل عمل می‌کند و تا تنبیه آمریکا و ایادی او به مقابله و مبارزه ادامه خواهد داد.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و ۲۵ شهید استان سمنان در جنگ رمضان بیان کرد: اقتدار امروز ما مرهون شهدا است.

سعیدی شاهرودی با اشاره به شرایط منطقه ای و با بیان اینکه تنگه هرمز تحت کنترل جمهوری اسلامی ایران قرار دارد افزود: با در اختیار قرار گرفتن تنگه هرمز، ابهت آمریکا در منطقه خلیج فارس زیر سوال رفته است.

وی همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران دارایی های مهمی به خصوص انرژی دارد اما اجازه دست اندازی ایادی استکبار به این منابع را نمی دهد.

سعیدی شاهرودی در ادامه خیابان را احد مقاومت دانست و از مردم بابت نزدیک به ۴۰روز مقاومت و ترک نکردن میدان تقدیر کرد.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده با اشاره به پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح و آرمان های انقلاب و امامین انقلاب اسلامی همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد: پیروزی نهایی از آن ملت ایران اسلامی و جبهه مقاومت است.