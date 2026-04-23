حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از ایستادگی مردم کشورمان در صحنه‌های اقتدار و صلابت و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، بیان کرد: این ایستادگی مردم بعد از ۵۰ شبانه روز، نشان از عشق و ارادتشان به این انقلاب و امام (ره) و رهبر شهید و همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی دارد.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی فرمودند اگر برای نظام و انقلاب مشکل پیش بیاید خداوند این مردم را مبعوث می‌کند برای حفظ و پاسداری از انقلاب اسلامی؛ لذا معتقدیم که مردم ایران مبعوث شده‌اند و این بعثتی برای صیانت از انقلاب مردم به دست مردم است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با بیان اینکه مردم ما برای مقابله با جبهه کفر و استکبار به زعم رهبر شهید انقلاب، مبعوث شده‌اند، بیان داشت: در این مسیر مردم چه در جنگ ۱۲ روزه چه در جنگ موسوم به رمضان خوش درخشیدند.

سعیدی با بیان اینکه هر سمت معادله نبرد دو قدرت شامل قدرت نرم و سخت دارد، بیان داشت: قدرت سخت نظام اسلامی ایران موشک‌ها و پهپادها و تجهیزات و ... است اما قدرت نرم اراده و عشق و استقامت مردم و این انسجام و وحدتی است که در ایران اسلامی شاهدش هستیم.

وی با بیان اینکه ترکیب قدرت نرم و سخت برای ایران اسلامی اقتدار ایجاد کرده است، افزود: امروز نظام اسلامی مظهر یک اقتدار در جهت مقابله با دو قدرت اتمی و نظامی یعنی آمریکا و اسرائیل است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با بیان اینکه یک هفته کشورمان نه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نه فرماندهی سپاه، نه رهبر داشت در نتیجه مردم به میدان آمدند و کشور را راهبری کردند، بیان داشت: مردم در واقع در ابتدای جنگ موسوم به رمضان، کشور را خودشان اداره کردند تا رهبر معظم انقلاب اسلامی انتخاب شوند.

سعیدی شاهرودی با بیان اینکه مردم ما در این ۴۵ شبانه روز مانند دیگر ایام تاریخ پرافتخار ایران اسلامی، با همه وجود در میدان بودند، ابراز کرد: زمانی که خبرگان رهبری نام آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی معرفی کردند شاهد بودیم که مردم با همه وجودشان در صحنه بیعت حضور یافتند.

وی با بیان اینکه میزان استقبال مردم از رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای، در قیاس با دوران بعد از فوت امام خمینی(ره) به مراتب قوی تر و عمیق‌تر است، افزود: این موضوع بیانگر هوشمندی و هوشیاری و بصیرت و درک عمیق مردم ایران اسلامی است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با بیان اینکه پویش جانفدا واقعا یک حماسه است تا جایی که نزدیک به ۳۰ میلیون نفر به آن پیوسته اند، گفت: دشمن در خیال خود می خواست خارک را اشغال کند و با چهار الی پنج هزار سرباز آمریکایی برای کشورمان مشکل ایجاد کند در حالی که یکباره شاهد هستیم در یک پویش میلیون‌ها نفر جان‌فدا تنها برای مقابله با دشمن استکبارگر نام نویسی می‌کنند.

سعیدی شاهرودی با بیان اینکه این جانفدایان جانشان را در کف دستشان گذاشته و اعلام کرده اند که آمادگی دارند برای دفاع از مرز و بوم این کشور، از هر نطقه‌ای که نیاز باشد، دفاع و جان شان را فدا کنند و این برای دشمن یک بازدارندگی مهمی خواهد داشت، ابراز کرد: خداوند متعال پاداش این مردم را با پیروزی خواهد داد.