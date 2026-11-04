به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین امروز در حاشیه برگزاری المپیک فناوری ۲۰۲۶ در پارک پردیس در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت توسعه دستیارهای هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: در مرحله دوم این برنامه، با هدف حمایت از دستگاه‌هایی که برای توسعه دستیارهای هوش مصنوعی پیش‌قدم شده‌اند، تاکنون حدود ۷۰ دستگاه پیشنهادهای خود را ارائه کرده‌اند.



وی از برگزاری نمایشگاهی برای معرفی دستاوردهای هوش مصنوعی کشور در دو هفته آینده خبر داد و گفت: در این نمایشگاه، وزرا، معاونان وزیر، مدیران کل، نمایندگان مجلس و استانداران به‌عنوان تصمیم‌گیران کشور حضور خواهند داشت تا با محصولات و دستاوردهای موجود در حوزه هوش مصنوعی آشنا شوند. یک روز نیز به بازدید خبرنگاران اختصاص داده خواهد شد تا بتوانند این محصولات را از نزدیک مشاهده کنند.



معاون علمی رئیس‌جمهور با تأکید بر محصول‌محور بودن این نمایشگاه افزود: محوریت نمایشگاه با شرکت‌ها نیست، بلکه محصولات هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف معرفی می‌شوند. برای مثال، در حوزه سلامت محصولاتی برای تحلیل تصاویر رادیولوژی و آندوسکوپی و در حوزه انرژی نیز محصولات متعددی ارائه خواهد شد.



وی ادامه داد: پس از فراخوان، شرکت‌ها محصولات خود را معرفی کردند و این محصولات مورد ارزیابی قرار گرفتند. در هر حوزه، محصولات منتخب که به مرحله تجاری‌سازی رسیده‌اند یا دانش‌بنیان شده‌اند، برای ارائه در نمایشگاه انتخاب شده‌اند. البته ممکن است برخی محصولات دیگر نیز در مسیر دانش‌بنیان شدن قرار داشته باشند.



افشین با اشاره به محدودیت تعداد محصولات قابل ارائه در این نمایشگاه گفت: با توجه به بازدید رئیس‌جمهور از این نمایشگاه، مقرر شده است حداکثر ۴۰ محصول در حوزه‌های مختلف معرفی شوند. هدف این است که مشخص شود کشور طی دو سال گذشته در حوزه هوش مصنوعی چه محصولاتی تولید کرده، چه پیشرفتی داشته و در مقایسه با جهان در چه جایگاهی قرار گرفته است.



وی در پایان خاطرنشان کرد: دستیارهای هوش مصنوعی منتخب دستگاه‌ها نیز در این نمایشگاه ارائه می‌شوند و پس از برگزاری آن، مرحله دوم توسعه دستیارهای هوش مصنوعی آغاز خواهد شد.