به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست صبح چهارشنبه در مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در دبیرستان پسرانه المهدی (عج) شهر خورموج با اشاره به اهمیت تاریخی و فرهنگی این روز، اظهار داشت: ۱۳ آبان نماد ایستادگی، استقلال‌خواهی و مقاومت ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی قدرت‌های مستکبر است.

وی با بیان اینکه ۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم تاریخی، تبعید حضرت امام خمینی(ره)، شهادت دانش‌آموزان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا است، افزود: این حوادث تاریخی، هر یک بیانگر بخشی از مبارزه ملت ایران برای دستیابی به استقلال، آزادی و رهایی از سلطه بیگانگان است.

امام جمعه شهرستان دشتی خطاب به دانش‌آموزان تصریح کرد: شما باید بدانید استقلال، عزت و سربلندی امروز کشور، حاصل ایستادگی، مجاهدت و فداکاری نسل‌های گذشته است؛ نسلی که برای حفظ استقلال و آزادی این سرزمین از جان خود گذشت.

حجت‌الاسلام زاهددوست با تأکید بر نقش نسل جوان در صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: اگر نسل دانش‌آموزان سال ۱۳۵۷ با خون خود از استقلال و آزادی کشور دفاع کرد، امروز وظیفه شما دانش‌آموزان این است که با علم‌آموزی، ایمان، بصیرت، خودباوری از استقلال کشور دفاع کنید و زمینه اقتدار و سربلندی ایران اسلامی را فراهم سازید.