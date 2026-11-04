به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی‌نسب ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از بندر نوشهر با تأکید بر نقش بنادر شمالی در تأمین امنیت غذایی و توسعه اقتصاد دریامحور اظهار کرد: بنادر شمالی کشور با برخورداری از حدود ۹۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در دریای خزر، ظرفیت مهمی برای پشتیبانی از تجارت و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور دارند.

وی با اشاره به برنامه بازدید اعضای هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بنادر نوشهر، فریدون‌کنار و امیرآباد افزود: این بازدیدها با هدف ارزیابی زیرساخت‌ها، بررسی ظرفیت‌های عملیاتی و شناسایی نیازهای توسعه‌ای بنادر شمالی انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه ظرفیت اسمی بنادر شمالی کشور حدود ۳۰ میلیون تن است، تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، امکان افزایش میزان تخلیه کالاهای اساسی در این بنادر تا ۱۷ میلیون تن وجود دارد.

شکیبی‌نسب نوسازی تجهیزات، ارتقای زیرساخت‌ها و آماده‌سازی امکانات مورد نیاز برای پذیرش و تخلیه حجم بیشتری از کالا را از پیش‌نیازهای تحقق این هدف دانست و گفت: در جریان بازدیدها، نیازهای فنی و عملیاتی بنادر بررسی و برای رفع موانع احتمالی و افزایش توان تخلیه و بارگیری تصمیم‌گیری می‌شود.

وی در ادامه با تشریح جایگاه بنادر ایران در دریای خزر اظهار کرد: حدود ۲۱ درصد از ظرفیت بنادر کشورهای حاشیه دریای خزر در اختیار بنادر ایران است و ۲۳ درصد از مجموع عملیات تخلیه و بارگیری کالا در این پهنه آبی در بنادر کشورمان انجام می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌ها و نوسازی تجهیزات بنادر شمالی می‌تواند زمینه افزایش سهم ایران از مبادلات تجاری و عملیات بندری دریای خزر را فراهم کند و به تقویت اقتصاد دریامحور در سواحل شمالی کشور بینجامد.