به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی امروز در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان‌ماه که همزمان با سراسر کشور با حضور پرشور مردم اهواز برگزار شد با اشاره به اهمیت این روز تاریخی اظهار کرد: امروز سیزدهم آبان‌ماه، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، ملت ایران و مردم استان خوزستان بار دیگر بر عهد و پیمان خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید داشتند و میثاق مجددی با آرمان‌های شهدا بستند.

وی افزود: مردم استان خوزستان این روز ملی و عزت‌آفرین را بار دیگر با حضور پرشور خود در خیابان‌ها و سر دادن شعارهای ضداستکباری به نمایش گذاشتند و نشان دادند که در مسیر پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی و استکبارستیزی، همواره استوار و ثابت‌قدم هستند.