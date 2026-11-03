به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاطمی در پیامی به مناسبت فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، بیانیه‌ای آورده است: سیزدهم آبان‌ماه، برگ زرینی در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی و نماد روشن عزت، استقلال‌طلبی و بصیرت ملت بزرگ ایران است.

یوم‌الله ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، تجلی آگاهی نسلی است که با ایمان، شجاعت و ولایت‌مداری در برابر زیاده‌خواهی و سلطه‌طلبی ایستاد و درس آزادگی و خودباوری را به جهانیان آموخت.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت این روز تاریخی و ادای احترام به مقام شامخ شهدای والامقام دانش‌آموز و دانشجو و نیز همه شهدای راه استقلال و آزادی، رجای واثق دارم حضور پرشور و دشمن‌شکن مردم آگاه و جوانان برومند ایران اسلامی، به‌ویژه مردم ولایت‌مدار مازندران و تلاشگران عرصه علم و آگاهی، در راهپیمایی سراسری ۱۳ آبان، بار دیگر پیام وحدت، اقتدار و پایبندی به آرمان‌های رفیع امامین انقلاب و شهدای سرافراز میهن اسلامی را به گوش جهانیان خواهد رساند و همبستگی ملی ستودنی را در عرصه استکبارستیزی به تصویر خواهد کشید.