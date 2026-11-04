به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مدرسه «فرزندان میهن» در شهرک یاس کرج، با هدف بهبود فضای آموزشی و فراهم کردن فرصت تحصیل بهتر برای دختران این منطقه افتتاح شد. تا امروز بیش از ۱۵۰ مدرسه با نام «فرزندان میهن» با همت گروه صنعتی میهن در سراسر ایران ساخته شده‌اند تا تمام دانش آموزان در هر نقطه‌ای که باشند، با فرصت‌های برابر آینده‌شان را بسازند.

این مدرسه با مساحت ۱۵۰۰ متر مربع و در زیر بنای ۹۳۰ متر مربع و با ۹ کلاس درس ساخته شده و از ابتدای سال تحصیلی جدید، ۷۰۰ دانش‌آموز دختر مقطع ابتدایی در دو شیفت مشغول تحصیل در این مدرسه هستند. در شهری مانند کرج که با تراکم جمعیت و نیازهای گسترده آموزشی روبه‌روست، ساخت و توسعه فضاهای آموزشی می‌تواند سهم مهمی در بهبود شرایط تحصیل و بالا بردن استانداردهای تحصیلی برای کودکان داشته باشد.

ساخت این مدرسه، بخشی از مسیر مسئولیت اجتماعی گروه صنعتی میهن و مؤسسه خیریه چتر خوشبختی میهن است؛ مؤسسه‌ای که به‌عنوان بازوی فعالیت‌های خیریه و مسئولیت اجتماعی گروه میهن، تلاش می‌کند در کنار فعالیت‌های اقتصادی، نقشی مؤثر در برطرف کردن نیازهای آموزشی و اجتماعی ایفا کند. به گفته مدیرعامل موسسه خیریه چتر خوشبختی میهن، گروه صنعتی میهن، تا کنون بیش از ۱۵۰مدرسه در ۲۴استان کشور ساخته است و حدود ۲هزار زندانی جرایم مالی غیرعمد هم با کمک شرکت میهن از زندان آزاد شده‌اند.

میهن از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا امروز هم ۱۵مدرسه در استان‌های البرز، زنجان، همدان، مازندران ساخته و افتتاح کرده است. مدارسی که با نام « فرزندان میهن» نامگذاری شده‌اند، در ۲۴ استان کشور ساخته شده‌اند: از سیستان و بلوچستان تا خوزستان و خراسان جنوبی و ایلام و... .