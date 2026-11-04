به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هماهنگی پروژه‌های گردشگری افلاک اظهار کرد: باید از ظرفیت‌های محیطی و جغرافیایی اماکنی همچون قلعه فلک‌الافلاک برای بهبود زیست شهری و ارتقای معیشت مردم استفاده کرد و طرح‌های گردشگری افلاک از جمله پروژه‌های مهم در این زمینه هستند.

وی افزود: شهرداری خرم‌آباد و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان باید با هم‌افزایی و تسریع در اجرای پیاده‌راه افلاک، ضمن تسهیل شرایط تردد، زمینه پیشرفت سریع‌تر پروژه‌های پیرامونی حریم قلعه فلک‌الافلاک را فراهم کنند.

تأمین مالی پروژه‌های گردشگری در اولویت است

نماینده عالی دولت در لرستان با تأکید بر پیگیری ویژه تأمین اعتبار این پروژه‌ها گفت: نباید در زمینه تأمین مالی طرح‌ها دغدغه‌ای وجود داشته باشد؛ چراکه از مسیرهای مختلفی همچون مولدسازی و منابع استانی برای کمک به اجرای آن‌ها اقدام خواهیم کرد.

شاهرخی ادامه داد: در اجرای این طرح‌ها باید ضمن رعایت ضوابط و شرایط مربوط به حریم و بافت تاریخی منطقه، زمینه ارزش‌افزایی و خلق ثروت برای ساکنان این محدوده نیز فراهم شود.

ضرورت پیوند میراث‌فرهنگی با معیشت مردم

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر استفاده از ظرفیت میراث‌فرهنگی برای ارتقای فرهنگ و اقتصاد جامعه اظهار کرد: باید نگاه خود را به این حوزه تغییر دهیم و صنعت پاک گردشگری را به عاملی برای بهبود معیشت مردم در استان تبدیل کنیم.

وی اجتماعی‌کردن میراث‌فرهنگی را از موضوعات مهم و حیاتی دانست و افزود: این رویکرد به معنای فاصله گرفتن از قانون نیست، بلکه باید با رعایت ضوابط، در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برنامه‌ریزی و فعالیت کرد.

شاهرخی تصریح کرد: باید از ظرفیت‌ها و مزایای ثبت جهانی و میراث‌فرهنگی لرستان به‌گونه‌ای بهره‌برداری شود که منافع آن به مردم استان برسد.