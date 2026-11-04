خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - زهرا نوری نژاد سولا: همزمان با یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، مردم انقلابی و شهیدپرور اردبیل با حضوری گسترده و خیره‌کننده، بار دیگر عزم خود را برای ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه به نمایش گذاشتند. این راهپیمایی عظیم که از میدان شریعتی آغاز و تا مصلای امام خمینی (ره) ادامه یافت، صحنه‌ای از وحدت اقشار مختلف جامعه بود.

آغاز راهپیمایی؛ طنین فریادهای ضداستکباری

از ساعات اولیه صبح امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان)، خیابان‌های منتهی به میدان شریعتی اردبیل شاهد حضور پرشور شهروندان بود. یک ساعت مانده به آغاز رسمی مراسم، جمعیت قابل توجهی در محل تجمع حاضر شده بودند تا بار دیگر حماسه‌ای ماندگار بیافرینند. راهپیمایی امسال با شعار محوری «میثاق با شهیدان؛ نه سازش، نه تسلیم، نبرد با استکبار» از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح آغاز شد و شرکت‌کنندگان با حرکت در مسیر اصلی شهر، به سمت مصلای امام خمینی (ره) روانه شدند.

در این حرکت عظیم مردمی، اقشار مختلف از دانش‌آموزان و دانشجویان گرفته تا روحانیون، پیشکسوتان انقلاب، خانواده‌های شهدا و مسئولان استانی و فرماندهان نظامی و انتظامی حضور داشتند. دانش‌آموزان که نقش محوری این روز را بر عهده دارند، با در دست داشتن پلاکاردها و پرچم‌های سه‌رنگ جمهوری اسلامی، جلوه‌ای ویژه به صفوف راهپیمایان بخشیده بودند و بر ضرورت هوشیاری نسل جوان در برابر جنگ نرم دشمن تأکید کردند. گروه‌های دانشجویی نیز با برگزاری ایستگاه‌های فرهنگی و پخش بروشور، ابعاد مختلف استکبارستیزی را برای نسل نوجوان تبیین کردند.

حضور پررنگ بانوان، به‌ویژه مادران و همسران شهدا، در صفوف جلوتر راهپیمایی، به این مراسم حال و هوایی معنوی بخشیده بود. بسیاری از خانواده‌ها نیز کودکان خود را با لباس‌های متحدالشکل و سربندهای «لبیک یا حسین» به همراه آورده بودند تا از همان کودکی، فرهنگ مقاومت را به آنان بیاموزند.

روایت مسئولان از اقتدار ملی

در حاشیه این مراسم، مسئولان استانی با اشاره به ابعاد بین‌المللی ۱۳ آبان، بر اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.

محسن پناهیان، معاون سیاسی سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاریخچه این روز اظهار داشت: «۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است و استارت آن از سال ۱۳۴۳ توسط حضرت امام زده شد.»

وی با اشاره به گذشت بیش از شش دهه از آن رویداد تاریخی افزود: «امروز به حول و قوه الهی می‌بینیم که ایران اسلامی حرفی برای گفتن در عرصه نظام بین‌الملل دارد و این مطالبه را بین‌المللی کرده است.»

همچنین حبیب احمدی، نائب رئیس خانه مطبوعات کشور، در گفتگو با مهر با تأکید بر رسالت سنگین اصحاب رسانه در شرایط فعلی گفت: «مردم شریف استان اردبیل به تبعیت از مقام معظم رهبری و در راستای حفظ فرامین دینی، در مسیر استکبارستیزی و مبارزه با صهیونیست و امپریالیسم و هژمونی رسانه‌ای دشمن گام برداشته‌اند.»

وی با اشاره به حمایت از جبهه مقاومت تصریح کرد: «ما در راستای انتقام‌گیری از خون شهدا و در راستای این رسالت عظیم، برای اتحاد، همدلی و هم‌افزایی با ملت بزرگ ایران، پشت در میدان ایستاده‌ایم.»

از سوی دیگر، ابراهیم امامی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل، حضور پرشور جوانان را ترسیم‌کننده مسیری تازه برای کشور دانست و با اشاره به توطئه‌های دشمن برای القای ناکارآمدی نظام، خاطرنشان کرد که حضور آگاهانه مردم، نقشه‌های دشمن برای گسست پیوند مردم با حاکمیت را ناکام می‌گذارد.

وی همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان، حمایت مردم اردبیل از جبهه مقاومت را وظیفه‌ای انسانی و دینی خواند که در این راهپیمایی به‌خوبی متجلی شد.

مصلا؛ نقطه اوج همدلی و بصیرت

جمعیت راهپیمایان در حالی که شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در فضای شهر طنین‌انداز بود، به مصلی امام خمینی (ره) رسیدند. در این مکان، علاوه بر سخنرانی مسئولان، بیانیه پایانی راهپیمایی قرائت شد که در آن بر وحدت امت اسلامی و هوشیاری در برابر دسیسه‌های دشمنان تأکید شده بود.

در بخشی از این بیانیه، از جوانان و نوجوانان خواسته شده بود تا اسیر هیجانات و تبلیغات سوء دشمن در رسانه‌های بیگانه و فضای مجازی نشوند و بیش از پیش به عزت و عظمت میهن اسلامی توجه داشته باشند.

سخنران مراسم نیز با اشاره به سه رویداد تاریخی ۱۳ آبان — تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸ — این روز را نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ملت ایران علیه استکبار دانست و بر ضرورت انتقال این مفاهیم به نسل جوان تأکید کرد.

حاشیه‌های فرهنگی و گرامیداشت شهدا

همزمان با این مراسم، آیین رونمایی از المان شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب نیز در میدان ۱۵ خرداد اردبیل برگزار شد. شهردار اردبیل در این آیین با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و محکومیت جنایات استکبار جهانی، بر اهمیت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده تأکید کرد. این برنامه‌های جنبی نشان‌دهنده پیوند عمیق میان نسل امروز و آرمان‌های شهیدان انقلاب و دفاع مقدس است.

در حاشیه راهپیمایی، غرفه‌های فرهنگی متعددی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا شده بود که به ارائه محصولات فرهنگی، کتاب و پوسترهای ضد استکباری پرداختند.

همچنین جمعی از هنرمندان خوشنویس اردبیلی با نگارش شعارهای انقلابی بر روی پارچه‌های سفید، آثار خود را به نمایش گذاشتند و گروه‌های سرود دانش‌آموزی نیز اجرای زنده داشتند که مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

راهپیمایی ۱۳ آبان در اردبیل، نه تنها یک رویداد تقویمی، بلکه تجلی‌گاه اراده مردمی بود که با گام‌های استوار خود از میدان شریعتی تا مصلی، بار دیگر نشان دادند که بر عهد خود با امام و شهدا وفادار مانده‌اند. حضور گسترده دانش‌آموزان در کنار سایر اقشار، پیام روشنی برای دشمنان داشت؛ نسل جوان این سرزمین، با بصیرت و آگاهی، پاسدار دستاوردهای انقلاب اسلامی و ایستاده در برابر استکبار جهانی است. این حضور میلیونی در سراسر کشور و از جمله در اردبیل، گواهی بر این حقیقت است که ملت ایران اسلامی تحت هیچ شرایطی از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و همواره پرچمدار مبارزه با ظلم و استکبار در جهان خواهد بود.