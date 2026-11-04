به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار دو تیم تراکتور و خیبر خرم‌آباد از هفته دوازدهم مسابقات لیگ برتر، از ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه، ۱۶ آبان‌ماه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.

فروش بلیت این دیدار از ساعت ۱۰ صبح امروز چهارشنبه صرفاً به‌صورت اینترنتی و از طریق سامانه رسمی باشگاه تراکتور آغاز شده است.

باشگاه تراکتور با توجه به جریمه اعمال‌شده به دلیل عدم تطابق آمار بلیت‌های فروخته‌ شده با تعداد هواداران حاضر در ورزشگاه و تأکید سازمان لیگ، از هواداران درخواست می‌کند پیش از حضور در ورزشگاه، حتماً نسبت به خرید اینترنتی بلیت اقدام کنند تا آمار بلیت‌فروشی با تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه مطابقت داشته باشد.