خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ۱۳ آبان امسال در قزوین تنها صحنه بازخوانی خاطرات تاریخی مبارزه با استکبار نبود؛ خیابان‌های شهر هم‌زمان میزبان اجتماع «جان‌فدایان ایران» شد؛ اجتماعی که در امتداد شرایط جنگی و تحولات جنگ رمضان، با حضور خودجوش هزاران نفر از مردم شکل گرفت و جلوه‌ای از اعلام آمادگی اقشار مختلف برای دفاع از کشور بود.

ماجرا به ثبت‌نام داوطلبانه مردم در سامانه جان‌فدایان بازمی‌گردد؛ جایی که هزاران نفر از شهروندان با گرایش‌ها، سنین و مشاغل مختلف، آمادگی خود را برای حضور و ایفای نقش در دفاع از ایران اعلام کردند. امروز این اعلام آمادگی در خیابان‌های قزوین و در کنار راهپیمایی ۱۳ آبان، شکل میدانی به خود گرفت و خانواده‌های شهدا، دانش‌آموزان، شاغلان و اقشار مختلف جامعه در این اجتماع حضور یافتند.

آنچه در این اجتماع جلب توجه می‌کرد، تنوع چهره‌ها و روایت‌هایی بود که هرکدام از زاویه‌ای متفاوت، یک پیام مشترک داشتند؛ دفاع از ایران محدود به یک گروه و قشر خاص نیست و هرکس از جایگاه خود می‌تواند در این مسیر نقش‌آفرین باشد.

ملت ایران جز خدا از هیچ قدرتی نمی‌ترسد

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، حضور مستمر مردم در صحنه را نشانه ایمان و اتکای ملت ایران به وعده‌های الهی دانست.

سردار رستمعلی رفیعی‌آتانی اظهار کرد: همان پیامی که امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۲ و هنگام تبعید به ترکیه به دنیا مخابره کرد، این بود که ملت ایران جز خدا از هیچ‌کس نمی‌ترسد؛ پیامی که در طول تاریخ انقلاب اسلامی بارها از سوی نسل‌های مختلف ملت ایران تکرار شده است.

وی افزود: دانش‌آموزان شهیدی که قربانی جنایت آمریکایی‌ها شدند، دانشجویانی که با تسخیر لانه جاسوسی پیام استقلال‌خواهی ملت ایران را به جهان رساندند و مردمی که بیش از ۲۴۰ شب در صحنه حضور داشتند، همگی همین پیام را مخابره کردند؛ اینکه ملت ایران به وعده‌های الهی ایمان دارد و در برابر تهدید و فشار قدرت‌های بزرگ عقب‌نشینی نمی‌کند.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین ادامه داد: حضور مستمر مردم در صحنه نشان می‌دهد که اتکای ملت ایران به قدرت‌های مادی نیست، بلکه ایمان، اعتماد به وعده‌های الهی و اراده ملی، پشتوانه ایستادگی کشور است.

رفیعی‌آتانی با اشاره به جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران خاطرنشان کرد: جنایتکاران باید بدانند که ملت ایران با تهدید و اقدامات خصمانه از مسیر خود عقب‌نشینی نمی‌کند و پاسخ این جنایت‌ها را در چارچوب اراده و توان خود خواهد داد.

هشت نفر از اعضای خانواده‌ام در جنگ رمضان شهید شدند

در میان حاضران اجتماع جان‌فدایان، خانواده‌های شهدا نیز حضور داشتند؛ خانواده‌هایی که تجربه از دست دادن عزیزان خود را در جنگ رمضان دارند، اما همچنان از آمادگی برای دفاع از کشور سخن می‌گویند.

خانم سرباز، مادر شهید رستمی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجربه ملت ایران در دوران رهبری امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب و رهبر کنونی اظهار کرد: مردم ایران روزگار ویژه‌ای را پشت سر گذاشته‌اند و سه رهبر را در مقاطع مختلف تجربه کرده‌اند؛ رهبرانی که هرکدام در مسیر استقلال و اقتدار کشور نقش داشته‌اند.

وی با اشاره به رهبر شهید انقلاب افزود: ایشان برای حفظ توان هسته‌ای و اقتدار ایران، جان خود را در مسیر مبارزه با آمریکا فدا کردند و بر عهدی که برای سربلندی و قدرت کشور بسته بودند، ایستادند.

مادر شهید رستمی با اعلام حمایت از رهبر کنونی انقلاب گفت: ما مردم ایران تا آخرین لحظه پای کار کشور و رهبری ایستاده‌ایم و از خداوند می‌خواهیم امامت ایشان را بر ما مستدام بدارد.

سرباز خطاب به رهبر انقلاب ادامه داد: نگران نباشید؛ مردم ایران در صحنه هستند و خانواده‌های شهدا نیز همچنان برای دفاع از کشور آمادگی دارند.

وی با اشاره به شهادت هشت نفر از اعضای خانواده خود در جنگ رمضان و همچنین خانواده‌های شهیدان حسن‌پور، طالبی و اکبر رضایی گفت: از خانواده ما هشت نفر به شهادت رسیدند و خانواده‌های دیگری نیز داغدار عزیزانشان هستند؛ اما با وجود این داغ‌ها، بخشی از خانواده‌ها و مردم همچنان برای دفاع از ایران پابرجا مانده‌اند.

مادر شهید رستمی در پایان با تأکید بر آمادگی مردم برای ادامه مسیر دفاع از کشور، حضور خانواده‌های شهدا در اجتماع جان‌فدایان را نشانه استمرار این همراهی دانست.

از لباس سرآشپزی تا اعلام آمادگی برای دفاع از ایران

یکی دیگر از جلوه‌های این اجتماع، حضور اقشار مختلف مردم با لباس‌ها و نشانه‌هایی از مشاغل و فعالیت‌های روزمره‌شان بود؛ حضوری که نشان می‌داد اعلام آمادگی برای دفاع از کشور به یک قشر خاص محدود نیست.

یکی از شهروندان قزوینی با لباس سرآشپزی در این اجتماع شرکت کرده بود. او در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره دلیل حضور متفاوت خود اظهار کرد: مانند سایر اقشار مردم آمده‌ایم تا به آمریکا و اسرائیل ثابت کنیم که مردم ایران همیشه در صحنه هستند و با هر نژاد و رنگی پای ولایت فقیه ایستاده‌اند.

وی افزود: من هم به‌عنوان یک فرد عادی جامعه و با لباس سرآشپزی در این مراسم شرکت کردم تا بگویم آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

این شهروند قزوینی با اشاره به اهمیت عرق ملی و دفاع از کشور خاطرنشان کرد: امروز با عرق ملی در این مراسم حضور پیدا کرده‌ایم؛ ما شهدای زیادی تقدیم کرده‌ایم و همچنان آماده‌ایم برای ملت عزیزمان جان‌فدا باشیم.

دانش‌آموزان؛ نسل تازه جان‌فدایان ایران

در کنار خانواده‌های شهدا و اقشار مختلف مردم، حضور دانش‌آموزان نیز از بخش‌های قابل توجه اجتماع جان‌فدایان ایران در قزوین بود؛ نوجوانانی که آمادگی خود برای دفاع از کشور را بیان می‌کردند.

یکی از دانش‌آموزان حاضر در این اجتماع نیز با اشاره به مسئولیت نسل جوان در قبال سرنوشت کشور، حضور خود را نشانه علاقه به ایران و آمادگی برای دفاع از میهن دانست.

این دانش‌آموز با تأکید بر اینکه دفاع از کشور محدود به سن و سال نیست، بر ضرورت شناخت شرایط کشور و ایستادگی در کنار مردم برای حفظ امنیت و استقلال ایران تأکید کرد.

حضور دانش‌آموزان در این اجتماع در کنار خانواده‌های شهدا، تصویری از پیوند نسل‌هایی را به نمایش گذاشت که هرکدام به شیوه خود از تعلق خاطر به ایران و مسئولیت‌پذیری در قبال آینده کشور سخن می‌گویند.

اجتماعی فراتر از یک راهپیمایی

اجتماع جان‌فدایان ایران در قزوین، هم‌زمان با راهپیمایی ۱۳ آبان، تصویری متنوع از حضور اجتماعی مردم را به نمایش گذاشت؛ از فرماندهان نظامی و خانواده‌های شهدا تا سرآشپزها، دانش‌آموزان و شهروندانی که هرکدام با انگیزه و روایت خود در این میدان حاضر شدند.

وجه مشترک این حضورها، اعلام آمادگی برای دفاع از ایران در شرایطی بود که مردم، تجربه جنگ رمضان و پیامدهای آن را پشت سر گذاشته‌اند. ثبت‌نام داوطلبانه هزاران نفر در سامانه جان‌فدایان و حضور میدانی آنان در این اجتماع، نشان داد که این حرکت تنها به یک مراسم مناسبتی محدود نمانده و بخشی از آن در قالب مشارکت و اعلام آمادگی شهروندان شکل گرفته است.

قزوین در ۱۳ آبان امسال، علاوه بر گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، میزبان روایتی از همراهی اقشار مختلف جامعه بود؛ روایتی که در آن مادران شهدا از تداوم ایستادگی خانواده‌هایشان گفتند، شهروندان با لباس کار خود در میدان حاضر شدند و دانش‌آموزان نیز از مسئولیت نسل خود در قبال ایران سخن گفتند.