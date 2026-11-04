سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر و کنترل محورهای مواصلاتی، مأموران انتظامی شهرستان نائین هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از بازرسی دقیق خودرو، ۱۲ کیلو و ۱۰۰ گرم تریاک را که به‌صورت ماهرانه در آن جاساز شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین با اشاره به دستگیری یک متهم زن در این عملیات گفت: خودروی مربوطه توقیف و متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

براهیمی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مرتبط با خریدوفروش یا حمل مواد مخدر، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.