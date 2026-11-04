به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن ابراهیمی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری میناب که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، در خصوص اهمیت حفظ هویت تاریخی مناطق، بر لزوم تبدیل واقعه تاریخی «مدرسه شجره طیبه» در میناب به یک پرونده معتبر در سطح ملی و بین‌المللی تأکید کرد.



وی با انتقاد از رویکردهای صرفاً مناسبتی، تصریح کرد: ما تنها به دنبال برگزاری مراسم‌های سالگرد نیستیم؛ آنچه مد نظر است، ایجاد یک جریان فرهنگی ماندگار است.

ابراهیمی گفت: انتظار ما از وزارت میراث فرهنگی، تهیه یک پرونده جامع از طریق همکاری با مراکز علمی و اسنادی است تا روایت‌های پراکنده جایگزین روایت صحیح و مستند نشود.



نماینده مردم هرمزگان در خبرگان رهبری: باید فراتر از بناهای یادبود، به دنبال تولید آثار ادبی، فیلم‌های مستند و ایجاد موزه‌های معتبری باشیم که صدها سال ماندگار باشند و بتوانند داستان زندگی، آرزوها و ایثار دانش‌آموزان و معلمان شهید را به درستی روایت کنند.

ابراهیمی همچنین به ضرورت حمایت ویژه از بخش‌های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی در شرق استان اشاره کرد و از نیاز مبرم به مرمت بناهای قدیمی، قلعه‌ها و بازارهای تاریخی میناب خبر داد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری میناب و تأثیر حضور زائران در مسیر کربلا، بر لزوم توسعه زیرساخت‌های این منطقه تأکید کرد.



آیت‌الله ابراهیمی در بخش صنایع دستی نیز با اشاره به قدمت تاریخی میناب، خواستار حمایت‌های جدی برای توسعه این بخش شد.

وی در پایان، پیشنهاد برگزاری «دهه میناب» (از اول تا دهم اسفندماه) را مطرح کرد و از شورای فرهنگ عمومی خواست تا «روز میناب» را در تقویم جمهوری اسلامی ثبت کند تا این فرصت به بستری برای معرفی هویت فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این منطقه تبدیل شود.