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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴

به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد؛

رونمایی از بسته فرهنگی «با هم برای ایران» توسط بانک ملی

رونمایی از بسته فرهنگی «با هم برای ایران» توسط بانک ملی

بسته فرهنگی «با هم برای ایران» به یاد کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مدیرعامل بانک ملی ایران رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در چهل‌ و یکمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از محسن سیفی مدیرعامل بانک ملی ایران، به دلیل حمایت از تهیه و تولید بسته‌های فرهنگی به یاد کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب تقدیر کرد.

پاسداشت شهدای میناب؛ اقدامی در مسیر مسئولیت اجتماعی

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این نشست، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای میناب را اقدامی مؤثر برای تبیین ابعاد این رویداد و ثبت آن در افکار عمومی دانست و گفت: امروز اتفاق خوبی در قالب مسئولیت اجتماعی بانک ملی ایران رقم خورد.

صالحی امیری افزود: مدیرعامل بانک ملی ایران با حمایت از تهیه، تولید و رونمایی از مجموعه‌ای از بسته‌های فرهنگی، گام مهمی در زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای میناب برداشته است.

وی با اشاره به محتوای این بسته‌های فرهنگی ادامه داد: این مجموعه شامل دفترچه‌هایی با ۱۶۸ برگ است که به یاد شهدای میناب و با همکاری شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران تهیه شده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر ضرورت تداوم این اقدامات خاطرنشان کرد: همه بانک‌ها و مراکز اقتصادی کشور می توانند با هدف برجسته‌سازی موضوع میناب در افکارعمومی و مشارکت در توسعه زیرساخت‌های این منطقه، در این زمینه وارد عمل شوند.

بانک ملی ایران؛ بخشی از میراث فرهنگی کشور

محسن سیفی نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: بانک ملی ایران در آستانه نود و هشتمین سالروز فعالیت خود، همواره در کنار اقدامات مؤثر و حمایت‌های گسترده در عرصه عمران و آبادانی کشور، نقش بسزایی در ارائه خدمات مالی و اقتصادی به اقشار مختلف جامعه داشته است.

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به پیشینه و قدمت این بانک، افزود: بانک ملی ایران بخشی از تاریخ ایران است و با میراث فرهنگی کشور پیوندی دیرینه دارد؛ چرا که بسیاری از ساختمان‌ها و بناهای این بانک، امروز به بناهایی ملی، تاریخی و ارزشمند تبدیل شده‌اند.

توزیع ۱۰ هزار بسته فرهنگی برای یادبود شهدای میناب

وی با تأکید بر ضرورت ماندگار شدن یاد و خاطره کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب در حافظه تاریخی کشور گفت: با هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران به‌عنوان بازوی فرهنگی بانک، مسئولیت تهیه و تولید محصولات و آثار فرهنگی در این زمینه را برعهده گرفته است.

سیفی افزود: در گام نخست، ۱۰ هزار بسته فرهنگی با تصاویری از کودکان شهید مدرسه میناب تهیه شده که به‌زودی در مدارس و مراکز آموزشی مناطق محروم کشور توزیع خواهد شد.

مدیرعامل بانک ملی ایران در پایان با تأکید بر تداوم این اقدام خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری انجام‌شده، بانک ملی ایران در این زمینه به یک الگو و نماد تبدیل می شود.

کد مطلب 6941366

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