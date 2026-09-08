رونمایی از بسته فرهنگی «با هم برای ایران» توسط بانک ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در چهل‌ و یکمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از محسن سیفی مدیرعامل بانک ملی ایران، به دلیل حمایت از تهیه و تولید بسته‌های فرهنگی به یاد کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب تقدیر کرد.

پاسداشت شهدای میناب؛ اقدامی در مسیر مسئولیت اجتماعی

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این نشست، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای میناب را اقدامی مؤثر برای تبیین ابعاد این رویداد و ثبت آن در افکار عمومی دانست و گفت: امروز اتفاق خوبی در قالب مسئولیت اجتماعی بانک ملی ایران رقم خورد.

صالحی امیری افزود: مدیرعامل بانک ملی ایران با حمایت از تهیه، تولید و رونمایی از مجموعه‌ای از بسته‌های فرهنگی، گام مهمی در زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای میناب برداشته است.

وی با اشاره به محتوای این بسته‌های فرهنگی ادامه داد: این مجموعه شامل دفترچه‌هایی با ۱۶۸ برگ است که به یاد شهدای میناب و با همکاری شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران تهیه شده است.



وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر ضرورت تداوم این اقدامات خاطرنشان کرد: همه بانک‌ها و مراکز اقتصادی کشور می توانند با هدف برجسته‌سازی موضوع میناب در افکارعمومی و مشارکت در توسعه زیرساخت‌های این منطقه، در این زمینه وارد عمل شوند.

بانک ملی ایران؛ بخشی از میراث فرهنگی کشور

محسن سیفی نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: بانک ملی ایران در آستانه نود و هشتمین سالروز فعالیت خود، همواره در کنار اقدامات مؤثر و حمایت‌های گسترده در عرصه عمران و آبادانی کشور، نقش بسزایی در ارائه خدمات مالی و اقتصادی به اقشار مختلف جامعه داشته است.

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به پیشینه و قدمت این بانک، افزود: بانک ملی ایران بخشی از تاریخ ایران است و با میراث فرهنگی کشور پیوندی دیرینه دارد؛ چرا که بسیاری از ساختمان‌ها و بناهای این بانک، امروز به بناهایی ملی، تاریخی و ارزشمند تبدیل شده‌اند.

توزیع ۱۰ هزار بسته فرهنگی برای یادبود شهدای میناب

وی با تأکید بر ضرورت ماندگار شدن یاد و خاطره کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب در حافظه تاریخی کشور گفت: با هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران به‌عنوان بازوی فرهنگی بانک، مسئولیت تهیه و تولید محصولات و آثار فرهنگی در این زمینه را برعهده گرفته است.

سیفی افزود: در گام نخست، ۱۰ هزار بسته فرهنگی با تصاویری از کودکان شهید مدرسه میناب تهیه شده که به‌زودی در مدارس و مراکز آموزشی مناطق محروم کشور توزیع خواهد شد.

مدیرعامل بانک ملی ایران در پایان با تأکید بر تداوم این اقدام خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری انجام‌شده، بانک ملی ایران در این زمینه به یک الگو و نماد تبدیل می شود.