میناب؛ جغرافیای ماندگاری در تار و پود هنر ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن هفته صنایع‌دستی، نمایشگاه عکس «میناب؛ تار و پود مقاومت، نقش و نگار اصالت» به همت اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ در هشتی ساختمان مرکزی این وزارتخانه برپا شده و تا ۲۸ مردادماه میزبان علاقه‌مندان، پژوهشگران، هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر خواهد بود.

این نمایشگاه مجموعه‌ای از تصاویر مستند و هنری از جلوه‌های صنایع‌دستی و زیست فرهنگی شهرستان میناب را به نمایش گذاشته است؛ آثاری که فراتر از معرفی مهارت‌های سنتی و ظرفیت‌های هنری این خطه، بازتاب‌دهنده روح پایداری، هویت تاریخی و تداوم زندگی در یکی از کهن‌ترین کانون‌های فرهنگی جنوب ایران هستند.

«میناب؛ تار و پود مقاومت، نقش و نگار اصالت» تلاشی است برای بازخوانی نسبت میان هنر و حافظه جمعی؛ جایی که صنایع‌دستی زبانی برای روایت تاریخ، انتقال تجربه‌های زیسته و حفظ هویت یک جامعه تلقی می‌شود. در این روایت تصویری، تار و پود حصیرها، نقش‌های پارچه‌های سنتی، سفالینه‌ها و دست‌آفریده‌های بومی، هر یک حامل بخشی از حافظه فرهنگی مردمانی هستند که در برابر دشواری‌ها و تلخی‌های روزگار، راه تداوم و آفرینش را برگزیده‌اند.

میناب در حافظه تاریخی ایران، یادآور رخدادهای تلخ و اندوه‌بار نیز هست؛ شهری که نام آن با یاد دانش‌آموزان شهیدی گره خورده که در جریان حمله به مدرسه زینبیه و جنگ تحمیلی، فرصت ادامه زندگی از آنان سلب شد و این واقعه، زخمی ماندگار بر تاریخ معاصر کشور بر جای گذاشت.

در قاب‌های این نمایشگاه، هنر به مثابه نیرویی برای بقا و استمرار زندگی جلوه‌گر می‌شود؛ نیرویی که به مردم میناب امکان داده است تا با حفظ سنت‌های کهن، پاسداری از دانش بومی و استمرار مهارت‌های نسل‌به‌نسل، میراث‌فرهنگی سرزمین خود را از دل روزگار پرحادثه عبور دهند و به آیندگان بسپارند.

این نمایشگاه همچنین ادای احترامی است به مردمانی که هنر را به ابزاری برای صیانت از هویت، حفظ خاطره جمعی و بازآفرینی امید بدل کرده‌اند؛ مردمانی که با دستان خلاق خود، روایت ماندگاری یک سرزمین را در تار و پود حصیرها، نقش و نگار پارچه‌ها و ظرافت دست‌آفریده‌های بومی ثبت کرده‌اند.

نمایشگاه «میناب؛ تار و پود مقاومت، نقش و نگار اصالت» در حقیقت روایتی تصویری از پیوند عمیق میان میراث‌فرهنگی و تاب‌آوری اجتماعی است؛ روایتی که نشان می‌دهد فرهنگ و هنر بنیان‌گذار آینده و ضامن استمرار حیات اجتماعی جوامع هستند.

میناب در این نمایشگاه نمادی از تداوم، هویت و زندگی است؛ شهری که همچنان در پرتو هنر مردمانش زنده است و اصالت خود را در تار و پود فرهنگ ایرانی حفظ کرده است.