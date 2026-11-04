به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع مواردی از برهم زدن نظم عمومی در پارک دانش و سالن ورزشی شهرک اندیشه، بلافاصله مأموران کلانتری و یگان امداد به محل‌های اعلام‌شده اعزام شدند.

وی افزود: مأموران انتظامی در دو عملیات جداگانه موفق شدند ۲ نفر را در پارک دانش و ۲ نفر دیگر را در سالن ورزشی شهرک اندیشه که با اقدامات خود موجب اخلال در نظم عمومی و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان شده بودند، دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه با تأکید بر سرعت عمل و هوشیاری مأموران خاطرنشان کرد: پلیس با حضور به‌موقع و اقدام سریع، متهمان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و پیش از آنکه فرصت آسیب رساندن به شهروندان یا وارد کردن خسارت به اموال عمومی و خصوصی را پیدا کنند، دستگیر کرد.

سرهنگ رفیعی با اشاره به کشف تعدادی سلاح سرد از متهمان بیان داشت: افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی و رفتارهایی که آسایش و آرامش شهروندان را مختل کند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.