به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از داخل خودرو، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، یک نفر متهم به سرقت را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهم در بازجویی های بعمل آمده به سرقت ۵ فقره سرقت از داخل خودرو از جمله سیستم صوتی، لوازم شخصی، قطعات خودرو و ... به ارزش ۲۰ میلیارد ریال اعتراف که ضمن استرداد اموال مکشوفه به مالباختگان، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.