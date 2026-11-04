به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات‌منش بعد از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید استاندار زنجان از پروژه‌های سدسازی استان، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های آبی، گ: با توجه به محدودیت منابع آبی و ضرورت مدیریت منابع موجود، تکمیل طرح‌های سدسازی و ذخیره‌سازی آب از اولویت‌های مهم استان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه برخی از این پروژه‌ها از دهه ۱۳۸۰ آغاز شده‌اند، افزود: طی سال‌های گذشته اقدامات و پیگیری‌های متعددی برای پیشبرد این طرح‌ها انجام شده و اکنون نیز تأمین منابع مالی و رفع موانع اجرایی برای تکمیل آنها در دستور کار قرار دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با اشاره به نگرانی کشاورزان پایین‌دست سد بلوبین درباره تأمین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی گفت: با بهره‌برداری از این سد، جریان آب رودخانه در ماه‌های خرداد تا شهریور که پیش از این با کاهش یا قطعی مواجه می‌شد، تنظیم و پایدارتر خواهد شد.

بیات‌منش تعیین تکلیف حقابه کشاورزان را از دیگر موضوعات مهم این حوزه دانست و تصریح کرد: در این راستا، کمیته‌ای سه‌نفره با حضور نمایندگان شرکت آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی و کشاورزان تشکیل می‌شود تا وضعیت اراضی و میزان آب مورد نیاز بهره‌برداران بررسی و سهم متعارف مصرف آب تعیین شود.

وی ادامه داد: هدف از این اقدام، صدور پروانه مصرف معقول آب‌های سطحی برای کشاورزانی است که از گذشته دارای اراضی آبی بوده‌اند تا حقوق آنان در بهره‌برداری از منابع آب حفظ شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان درباره تأمین اعتبارات پروژه‌های آبی استان نیز گفت: پیگیری‌های لازم برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی و منابع مالی پیش‌بینی‌شده در حال انجام است و در جریان سفر وزیر نیرو نیز دستورهای ویژه‌ای برای تسریع در تأمین اعتبارات صادر شده است.

بیات‌منش با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات پیمانکاران و تأمین منابع مورد نیاز برای ادامه فعالیت پروژه‌ها افزود: تکمیل سدهای بلوبین و مرا از جمله اولویت‌های مهم استان است و روند اجرایی این طرح‌ها در جریان بازدید میدانی استاندار مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی یکی از پروژه‌های مهم سدسازی استان اظهار کرد: بر اساس گزارش مشاور طرح، پیشرفت فیزیکی این پروژه تا سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰ درصد بود که اکنون به ۸۷ درصد رسیده است.

به گفته وی، با توجه به اقدامات انجام‌شده از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم و پیگیری‌های صورت‌گرفته برای تأمین منابع مالی در سطح ملی، پیش‌بینی می‌شود این پروژه طی یک تا دو سال آینده به اتمام برسد.

بیات‌منش همچنین تکمیل خط انتقال آب را از الزامات بهره‌برداری کامل از این طرح عنوان کرد و گفت: با تکمیل سد و خط انتقال، امکان تأمین آب شرب پایدار برای شهرستان ایجرود، شهرهای حلب و زرین‌آباد و روستاهای تحت پوشش فراهم می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای کاهش تنش آبی در شهرستان‌های ماه‌نشان و ایجرود اشاره کرد و افزود: با تلاش مجموعه آب و فاضلاب استان و پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی، بخش قابل توجهی از مشکلات آبرسانی روستاهای این مناطق برطرف شده است.

وی با قدردانی از اقدامات قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) و سازمان بسیج سازندگی در اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنش آبی جدی در این دو شهرستان وجود ندارد و در صورت بروز مشکل نیز مجموعه‌های مسئول برای مدیریت و رفع آن اقدام می‌کنند.

بیات‌منش بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های سدسازی، خطوط انتقال و زیرساخت‌های تأمین آب شرب تأکید کرد و گفت: اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در تأمین پایدار آب، کاهش تنش آبی و بهبود شرایط زندگی مردم مناطق مختلف استان خواهد داشت.