به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وی افزود که قرار است پیش از این تصمیم، رایزنی‌هایی را با رهبر احزاب مختلف انجام دهد تا دیدگاه آن‌ها را درباره کاندیدای برتر برای تشکیل کابینه بررسی کند.

در همین راستا، «احمد الطیبی»، رهبر ائتلاف عربی، در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که احزاب عرب برای سرنگونی نتانیاهو، پیشنهاد حمایت از «آیزنکوت» را داده‌اند.

وی تأکید کرد: «ما میان گزینه بد و بدتر یکی را انتخاب می‌کنیم و از آیزنکوت خواسته‌ایم که برای این مأموریت شجاعت به خرج داده و به نتایج رای‌گیری‌ها احترام بگذارد.»

هم‌زمان، سازمان پخش اسرائیل گزارش داد که نمایندگان حزب «یاشار» به رهبری آیزنکوت، به رئیس‌ رژیم اسرائیل ابلاغ کرده‌اند که آمادگی تشکیل یک «دولت اضطراری ملی» را دارند.

این اقدامات در حالی انجام می‌شود که فضای سیاسی اسرائیل برای عبور از بن‌بست تشکیل دولت، در بالاترین سطح حساسیت قرار دارد.