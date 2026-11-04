به گزارش خبرنگار مهر، ستوانیکم «جواد حشمتی» در پی حمله تروریستی گروهک‌های معاند در منطقه جنوب شرق کشور در ۱۱ آبان ماه ستوان‌یکم «جواد حشمتی» از کارکنان تیپ ۳۷۷ متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

طی مصوبه جلسه ستاد تشییع، مراسم تشییع در مشهد، ساعت ۲۱ امشب چهارشنبه ۱۳آبانماه در تجمعات شبانه میدان امام خمینی (ره) و و مراسم وداع با پیکر شهید ساعت ۸:۳۰ صبح در صحن کوثر حرم مطهر رضوی با حضور مردم و مسئولان برگزار می‌شود.

همچنین مراسم تشییع و تدفین ماه بعد از نماز و ظهر و عصر فردا پنج شنبه ۱۴ آبان در شهرقدمگاه از چهارراه بقعه قدمگاه به سمت زادگاهش روستا حشمتیه شهرستان زبرخان تشییع و در جوار یاران شهیدش به خاک سپرده می‌شود.

ستوانیکم شهید «جواد حشمتی» در ۲۵ تیرماه ۱۳۶۳ در روستای حشمتیه شهرستان زبرخان چشم به جهان گشود و در ۱۱ آبان ماه در بندرکنارک توسط عوامل تروریستی به مقام رفیع شهادت نائل آمد. از وی سه فرزند (دو دختر و یک پسر) به یادگار مانده است.