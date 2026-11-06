سرهنگ علیرضا جنیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از میزبانی مردم انابد و بردسکن از پیکر مطهر شهید گمنام دوران دفاع مقدس در اجتماعات شبانه جمعه و شنبه خبر داد و اظهار کرد: حضور این شهید والامقام، فرصتی برای زنده نگه‌داشتن یاد و آرمان‌های شهدای دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه ناحیه بردسکن بیان کرد: هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، شهرستان بردسکن حال‌وهوای دیگری به خود می‌گیرد و مردم دو شهر انابد و بردسکن در اجتماعات شبانه، میزبان پیکر مطهر شهیدی خواهند بود که سال‌ها در غربت، نام و نشانی نداشت اما با ایثار خود، امنیت و عزت امروز ایران اسلامی را رقم زد.

وی افزود: این شهید گمنام جمعه‌شب در اجتماع مردم انابد و شنبه‌شب در اجتماع شبانه بردسکن حضور می‌یابد و مردم با برگزاری مراسم استقبال و وداع، ارادت خود را به ساحت شهدای والامقام دفاع مقدس ابراز می‌کنند.

جنیدی با اشاره به شناسایی پیکر مطهر این شهید در جریان عملیات تفحص اظهار کرد: شهدای گمنام میهمان استان خراسان رضوی در عملیات‌های مختلف دوران دفاع مقدس از جمله والفجر مقدماتی، والفجر ۲، والفجر ۸، کربلای ۵، خیبر، بدر و رمضان و همچنین تک دشمن در منطقه شلمچه به شهادت رسیده‌اند.

فرمانده سپاه ناحیه بردسکن ادامه داد: پیکرهای مطهر این شهدا در مناطق عملیاتی مهران، دشت مجنون، فکه، شلمچه، شرق دجله و شرق بصره کشف و شناسایی شده است و پس از حضور در شهرستان‌های مختلف خراسان رضوی، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در مشهد مقدس تشییع و در محل‌های تعیین‌شده به خاک سپرده خواهند شد.

وی حضور شهید گمنام در اجتماعات مردمی را فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان دانست و گفت: استقبال از این شهید، تنها یک مراسم نیست، بلکه تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و یادآوری مسئولیت امروز ما در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

جنیدی از مردم شهیدپرور بردسکن و انابد، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان، فرهنگیان و دانش‌آموزان خواست با حضور در این اجتماعات، میزبان شایسته‌ای برای شهید گمنام دفاع مقدس باشند.

همچنین پیکر پاک و مطهر شهید گمنام امروز عصر در روستاهای بخش شهرآباد و شنبه صبح نیز در تعدادی از مدارس بردسکن توسط دانش آموزان مورد استقبال قرار خواهد گرفت.