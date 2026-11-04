به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر چهارشنبه در جلسه مدیریت بحران در فرمانداری سمنان با اشاره به خسارات ناشی از بارندگی‌های اخیر، بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و اظهار داشت: در شرایط بحرانی، مسئولیت‌ها محدود به محدوده سازمانی دستگاه‌ها نیست و همه مجموعه‌ها باید برای حل مشکلات و امدادرسانی به مردم همکاری کنند.

وی با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی و دستگاه‌های حاضر در مناطق آسیب‌دیده اظهار کرد: مدیریت شرایط بحرانی نیازمند هماهنگی نزدیک دستگاه‌ها است و نمی‌توان با نگاه جزیره‌ای مسائل را مدیریت کرد.

فرماندار سمنان با اشاره به ضرورت بررسی عوامل آب گرفتگی و خسارات بارندگی افزود: خشکسالی انباشته‌شده، شرایط اقلیمی و وضعیت زمین باید با مطالعات کارشناسی بررسی شود، اما در زمان بحران، اقدام فوری و همکاری دستگاه‌های مسئول در اولویت قرار دارد.

صمیمیان همچنین بر تقویت اعتبارات آبخیزداری و مدیریت منابع آب تأکید کرد و خواستار پیگیری دستگاه‌های متولی برای اجرای اقدامات پیشگیرانه و کاهش خسارات احتمالی شد.

وی تأمین آب مورد نیاز دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، استفاده از ظرفیت تانکرها، تأمین ژنراتور و برق اضطراری دانشگاه علوم پزشکی و بررسی تأسیسات و نقاط آسیب‌پذیر را از دیگر ضرورت های مدیریت بحران در شهرستان برشمرد.

رئیس شورای مدیریت بحران سمنان همچنین بر بررسی مسیرهای دسترسی دانشگاه‌ها، رفع نقاط مستعد آب گرفتگی و تقویت خاکریز ها و دیواره‌های حفاظتی با همکاری شهرداری، راهداری، منابع طبیعی، آب منطقه‌ای و سایر دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد.

صمیمیان یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی باید میزان خسارات وارده به حوزه مأموریتی خود را اعلام کنند تا پیگیری لازم برای تأمین اعتبارات و جبران خسارات انجام شود.

وی بیمه واحدهای مسکونی، محصولات کشاورزی و تأسیسات دستگاه‌ها در برابر حوادث طبیعی را ضروری دانست و خواستار پیگیری مطالعات کارشناسی و تأمین اعتبار برای مقابله با فرونشست زمین در دشت سمنان شد.

فرماندار سمنان بر بازبینی مسیرهای آب گرفتگی، لایروبی و رفع موانع احتمالی تأکید کرد و افزود: دستگاه‌ها باید آمادگی خود را حفظ کنند و در صورت غیبت مدیران، جانشین مشخص و پاسخگو برای تداوم هماهنگی‌ها معرفی شود.