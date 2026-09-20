آمادگی سمنان برای «رزمایش جانفدایان»؛ تمهیدات ترافیکی اندیشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح یکشنبه در نشست هماهنگی رزمایش «جانفدایان ایران» در فرمانداری سمنان بر هماهنگی میان دستگاهها در راستای تأمین زیرساختها و اجرای مناسب این برنامه تاکید کرد.
وی با اشاره به پیشبینی محدودیتهای ترافیکی در زمان برگزاری مراسم، افزود: با توجه به تعطیلات و افزایش تردد شهروندان برای خرید و آغاز سال تحصیلی، محدوده و زمان انسداد مسیرها باید با دقت بررسی شود تا کمترین اختلال در رفتوآمد مردم ایجاد شود.
فرماندار سمنان همچنین بر هماهنگی سپاه، نیروی انتظامی و پلیس راهور برای مدیریت ترافیک و تأمین امنیت مراسم افزود و خواستار پیشبینی مسیرهای مناسب برای تردد شهروندان شد.
صمیمیان با اشاره به ضرورت آمادهسازی امکانات اجرایی مراسم، تأکید کرد شهرداری و دستگاههای مرتبط تجهیزات صوتی و تصویری، سازههای مورد نیاز، برق، آب و سایر زیرساختهای لازم را در زمان مقرر تأمین کنند.
وی با اشاره به گستردگی برنامه و پیشبینی حضور جمعیت قابل توجه، بر استفاده از ظرفیت دانشگاهها، آموزشوپرورش، هلال احمر، مساجد، هیئتها و کمیتههای ورزشی، اصناف و سایر مجموعههای مردمی برای حضور منسجم در رزمایش تأکید کرد.
فرماندار سمنان یادآور شد: دستگاهها باید با تمام امکانات و ظرفیتهایی که در اختیار دارند، در برگزاری هرچه بهتر این برنامه مشارکت کنند.
صمیمیان تأمین ناوگان حملونقل برای جابهجایی شرکتکنندگان، راهاندازی ایستگاههای صلواتی و استفاده از ظرفیت واحدهای صنعتی شهرستان برای پشتیبانی از برنامه را از دیگر اقدامات مورد نیاز عنوان کرد.
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