https://mehrnews.com/x3dwM7 ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲ کد مطلب 7000733 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲ ۲۴۹ شب اتحاد، همدلی و ایستادگی مردم استکبار ستیز ارومیه ارومیه - در تداوم شب های اقتدار ملی مردم استکبار ستیز ومبعوث شده ارومیه در خمایت از وطن در خیابان تجمع کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 7000733 کپی شد مطالب مرتبط شب ۲۴۹ از اجتماعات خیابانی مردم شیروان شب ۲۴۹ تجمعات شبانه مردم اسفراین برگزار شد روایت خبرنگار مهر از دویست چهل و نهمین اجتماع شبانه مردم سنندج اجتماع شبانه مردم انقلابی آبدان در شب ۲۴۹ راهپیمایی شبانه مردم انقلابی نکا برچسبها بیعت با رهبر انقلاب ارومیه تجمع مردمی
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