به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آلمان در توجیه تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در صفحه شخصی خود نوشت:



«زمانی صدراعظم مرتس با هیجان اعلام کرده بود که اسرائیل با حمله به ایران «کار کثیف ما را انجام می‌دهد.» اما تنها چندماه بعد، همین صدر اعظم از هزینه ۱۰۰ میلیارد یورویی این جنگ برای اقتصاد اروپا می‌نالد! اکنون وزیر خارجه‌اش به صرافت توجیه تجاوز نظامی علیه ایران افتاده است. وی دچار چنان بی‌تفاوتی و زوال اخلاقی شده که نه توجهی به هزینه‌های انسانی و جنایات ارتکابی دارد و نه خسارات اقتصادی آن برای کشور خودش و اروپا را درک می‌کند. ضرب‌المثل آلمانی توصیه می‌کند که «آدمی باید از خسارت درس بگیرد.» اما «هانس سربه‌هوا» اهل درس‌آموزی نیست.»