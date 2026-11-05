به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح صبح پنجشنبه در رویداد حماسه نگار در شهرستان دشتستان با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ اسلامی و ضرورت برگزاری سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر اظهار داشت: شهدا از جایگاهی برخوردارند که توصیف مقام و منزلت آنان با زبان و بیان انسان امکان‌پذیر نیست، خداوند در قرآن کریم به صراحت از حیات شهدا سخن گفته و تأکید کرده است که آنان را مرده نپندارید؛ چرا که نزد پروردگارشان زنده‌اند و روزی می‌خورند.

وی با بیان اینکه شهادت عالی‌ترین مرتبه ایثار و نیکوکاری در مسیر الهی است، افزود: برگزاری کنگره شهدا فرصتی برای بازخوانی این جایگاه و معرفی شخصیت و سیره کسانی است که برای دفاع از دین، میهن و ارزش‌های اسلامی از جان خود گذشتند، از این رو، تلاش دست‌اندرکاران برای برگزاری این کنگره و شناساندن شهدا به نسل جوان، اقدامی ارزشمند و ضروری است.

امام جمعه دشتستان با اشاره به شرایط کنونی کشور و عرصه‌های مختلف تقابل با دشمن بیان کرد: امروز مواجهه ما با دشمن تنها به میدان نظامی محدود نیست و در کنار جنگ امنیتی، نظامی و اقتصادی، جنگ ادراکی و فرهنگی نیز با جدیت دنبال می‌شود، در چنین شرایطی، فرهنگ جهاد و شهادت یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های اقتدار کشور است و معرفی شهدا می‌تواند در تقویت این سرمایه اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.

حجت الاسلام مصلح ادامه داد: روحیه جهاد و شهادتی که امام خمینی(ره) در جامعه احیا کرد و در دوران رهبری امام شهید نیز استمرار یافت، از عوامل اصلی پیروزی ملت ایران در دفاع مقدس، عبور از فتنه‌ها و ایستادگی در برابر تهدیدهای دشمن بوده است، این فرهنگ نباید صرفاً به برگزاری یادواره‌ها و مناسبت‌ها محدود شود، بلکه باید در زندگی اجتماعی و تربیت نسل جدید جریان داشته باشد.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای فاصله انداختن میان نسل جوان و هویت دینی و انقلابی جامعه گفت: دشمن برای دور کردن جوانان از مکتب شهدا برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام داده است، اما آنچه در حوادث و جنگ‌های اخیر مشاهده شد، نشان داد که این تلاش‌ها نتوانسته پیوند نسل جوان با آرمان‌های انقلاب را از بین ببرد، حضور نوجوانان و جوانان در عرصه‌های مختلف و پایبندی آنان به ارزش‌ها، گواهی بر این واقعیت است.

حجت الاسلام مصلح با اشاره به برخی جلوه‌های ایثار در جنگ رمضان اظهار کرد: در این جنگ شاهد نمونه‌های تأثیرگذاری از روحیه فداکاری در میان خانواده‌ها بودیم؛ نوجوانی که در کنار پدر خود در سنگر حضور داشت و به شهادت رسید و پدرش جانباز شد، یا نوجوانی که پس از شهادت پدر، خواهان حضور در جبهه و ادامه راه او بود. این اتفاقات نشان می‌دهد که فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در میان نسل جدید زنده است و نوجوانان و جوانان نیز خود را ادامه‌دهنده راه شهدا می‌دانند.

امام جمعه دشتستان با تأکید بر اینکه نسل جوان برای شکل دادن به هویت و شخصیت خود به الگوهای قابل اتکا نیاز دارد، تصریح کرد: همان‌گونه که پیامبر اکرم(ص) در قرآن به‌عنوان اسوه حسنه معرفی شده‌اند و حضرت فاطمه زهرا(س) در معارف اهل‌بیت(ع) جایگاه الگویی دارند، باید شهدا نیز با شناخت دقیق زندگی، منش و انتخاب‌هایشان به جامعه معرفی شوند، صرف بیان نام و برگزاری مراسم برای شناخت شهدا کافی نیست؛ نسل جوان باید با سیره و سبک زندگی آنان آشنا شود.

وی در ادامه با اشاره به پیشینه مبارزاتی مردم استان بوشهر خاطرنشان کرد: مردم این استان در مبارزه با استکبار و استبداد، مقابله با جریان‌های تکفیری و دفاع از کشور در مقاطع مختلف، شهدای بزرگی تقدیم کرده‌اند، شهرستان دشتستان نیز در دوران انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ رمضان نقش مؤثری داشته و این شهرستان علاوه بر حضور در میدان، همواره در پشتیبانی و همراهی با جبهه دفاع نیز پیشگام بوده است.

حجت الاسلام مصلح حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف را از نشانه‌های استمرار فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دانست و گفت: این حضور ریشه در تربیت انقلابی و پیوند مردم با آرمان‌های شهدا دارد و باید برای حفظ و تقویت آن، برنامه‌های فرهنگی متناسب با نیازهای نسل امروز طراحی شود.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای متنوع فرهنگی و هنری برای معرفی شهدا افزود: امروز باید از ظرفیت مستندسازی، تولید آثار نمایشی، شعر، فعالیت‌های رسانه‌ای و سایر قالب‌های هنری برای روایت زندگی و حماسه شهدا استفاده کنیم، همچنین مشارکت دادن نوجوانان و جوانان در این فعالیت‌ها اهمیت زیادی دارد؛ چراکه انتقال فرهنگ شهادت زمانی اثرگذار خواهد بود که نسل جدید خود در فرآیند روایت و معرفی آن مشارکت داشته باشد.

امام جمعه دشتستان نقش مدارس، فرهنگیان و فعالان فرهنگی را در این زمینه مهم دانست و اظهار کرد: باید زمینه‌ای فراهم شود تا فرهنگیان و افراد اثرگذار جامعه به راویان سیره شهدا تبدیل شوند و این فرهنگ را به نسل آینده منتقل کنند. جوانان امروز مسئولیت ساخت آینده کشور و نقش‌آفرینی در مسیر تمدن‌سازی را بر عهده دارند و تربیت چنین نسلی بدون آشنایی با الگوهای واقعی ایثار و فداکاری امکان‌پذیر نیست.

امام جمعه دشتستان با قدردانی از فرمانده سپاه دشتستان، فرماندهان حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت، ائمه جماعات و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای شهرستان گفت: برنامه‌های فرهنگی و یادواره‌های شهدا در دشتستان تاکنون از نظر کمی و کیفی در سطح مطلوبی برگزار شده است و انتظار می‌رود با همدلی و همکاری مجموعه‌های مختلف، رویداد «حماسه‌نگار» و برنامه‌های بزرگداشت سرداران و شهدای شهرستان نیز با کیفیتی در شأن این عزیزان برگزار شود.