به گزارش خبرنگار مهر، حسن دیلم صبح پنجشنبه در نشست با اعضای هیئت اندیشه‌ورز بسیج رسانه گلستان با اشاره به نقش رسانه‌ها در تحولات و رویدادهای اخیر اظهار کرد: مقابله با جنگ شناختی نیازمند شکل‌گیری جبهه‌ای واحد در میان رسانه‌هاست تا در بزنگاه‌های مهم، با تکیه بر دو اصل روایت صحیح و روایت به‌موقع، زمینه آگاهی‌بخشی به مردم فراهم شود.

وی با قدردانی از تلاش فعالان رسانه‌ای استان افزود: رسانه‌های گلستان در صحنه‌های مختلف حضور مؤثری داشته‌اند و توانسته‌اند با رعایت دقت و سرعت، اخبار و رویدادها را به مخاطبان منتقل کنند.

معاون فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ادامه داد: این تلاش‌ها در بسیاری از مواقع موجب افزایش آگاهی عمومی شده و حتی می‌تواند زمینه بازنگری افرادی را فراهم کند که ناخواسته تحت تأثیر روایت‌های نادرست دشمن قرار گرفته‌اند.

دیلم با اشاره به عملکرد رسانه‌های داخلی در عرصه بین‌المللی اظهار کرد: در جنگ رسانه‌ای، تولید محتوای مؤثر و روایت دقیق رویدادها توانسته است میدان را از دشمن بگیرد و مانع از آن شود که افکار عمومی ملت‌های مختلف به‌طور کامل تحت تأثیر روایت‌های یک‌سویه قرار گیرد.

جشنواره ابوذر؛ فرصتی برای تقویت جریان امیدآفرینی

وی با اشاره به برگزاری یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در گلستان گفت: این جشنواره در سال‌های گذشته نیز از رویدادهای موفق رسانه‌ای استان بوده و امسال نیز با تلاش فعالان این عرصه، زمینه تولید آثار ارزشمند و اثرگذار فراهم خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با تأکید بر جایگاه جشنواره ابوذر به‌عنوان نمادی از صداقت، حق‌طلبی و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان اظهار کرد: آثار تولیدشده در دوره‌های گذشته نشان‌دهنده ظرفیت بالای رسانه‌های استان است و انتظار می‌رود امسال نیز شاهد تولید محتوای مؤثر در محورهای پیش‌بینی‌شده باشیم.

دیلم افزود: امیدآفرینی در جامعه یکی از موضوعات مهمی است که رسانه‌ها باید به آن توجه داشته باشند و جشنواره ابوذر می‌تواند بستری مناسب برای تقویت این رویکرد و انعکاس ظرفیت‌ها و واقعیت‌های جامعه باشد.

وی با اشاره به محورهای جشنواره از جمله اصلاح الگوی مصرف خاطرنشان کرد: پرداختن رسانه‌ها به موضوعاتی مانند مدیریت مصرف و مسائل مرتبط با آن، اهمیت زیادی دارد؛ چراکه این موضوعات از دغدغه‌های اساهسی جامعه هستند و تولید محتوای آگاهی‌بخش در این زمینه می‌تواند به کاهش مشکلات کمک کند.

ساماندهی رسانه‌های گلستان با برگزاری جلسات مستمر

معاون فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان رسانه‌های استان گفت: ساماندهی فعالیت رسانه‌ها و برگزاری جلسات مستمر با پایگاه‌های خبری، خبرگزاری‌ها، رسانه‌های مکتوب و سرپرستی‌های رسانه‌ای از برنامه‌هایی است که می‌تواند به ارتقای سطح فعالیت رسانه‌ای استان کمک کند.

وی ادامه داد: استفاده از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای فعالان رسانه‌ای و اعضای هیئت اندیشه‌ورز، زمینه شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود شرایط فعالیت رسانه‌ها را فراهم می‌کند.

دیلم با اعلام آمادگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان برای همراهی با فعالان رسانه‌ای اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، در کنار رسانه‌ها باشیم و با کاهش مشکلات و فراهم کردن زمینه فعالیت بهتر، به افزایش تأثیرگذاری رسانه‌ها در جامعه کمک کنیم.

وی با قدردانی از حضور فعالان رسانه‌ای در رویدادها و برنامه‌های مختلف استان، بر ضرورت همدلی و همکاری بیشتر برای برگزاری موفق یازدهمین جشنواره ابوذر و تقویت جایگاه رسانه‌های گلستان تأکید کرد.